Virna Jandiroba prevê disputa de cinturão vago em caso de superluta entre campeãs

A manutenção de Valentina Shevchenko como campeã peso-mosca (57 kg) pode afetar o futuro de Virna Jandiroba, mesmo que indiretamente. Isso porque com a recente vitória de 'Bullet' sobre Manon Fiorot, no UFC 315 do último sábado (10), em Montreal (CAN), fãs e parte da imprensa já projetam como próximo passo da quirguistanesa uma superluta contra Zhang Weili, atual soberana na categoria dos pesos-palhas (52 kg). Atenta às movimentações, 'Carcará' já projeta uma disputa por um eventual cinturão vago no futuro.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a faixa-preta de jiu-jitsu já questionou seus seguidores sobre qual seria sua adversária caso Zhang e Valentina, de fato, se enfrentassem na próxima rodada. A postura de Virna demonstra seu compromisso em lutar pelo título, mas não necessariamente contra a campeã chinesa - seu alvo original dos pesos-palhas.

"Estou ouvindo todas essas conversas depois do UFC 315 e a única coisa que consigo pensar é: Peso-Mosca (57 kg). Luta pelo título: Zhang vs Shevchenko. Peso-palha (52 kg). Cinturão vago: Virna Jandiroba vs ???. O que vocês acham? #Carcará #LutaPeloTítulo", escreveu a paraibana, em sua conta oficial no 'X' (antigo Twitter).

Outra brasileira na equação

Número 1 do ranking até 52 kg e apontada como a próxima desafiante natural ao título dos palhas, Jandiroba está em uma situação bem parecida com a da compatriota Natália Silva. Invicta no UFC, a mineira desbancou Alexa Grasso no último sábado e se firmou como o atual grande - e inédito - desafio ao reinado de Shevchenko nos pesos-moscas. Mas caso Valentina e Zhang entrem em rota de colisão, as brasileiras podem ter que esperar mais tempo do que gostariam para, enfim, competirem pelos cinturões de suas respectivas divisões de peso.

I'm hearing all theses talks post #UFC315 and the only thing I can think about is:

FLYWEIGHT 125 lbs - TITLE FIGHT

ZHANG vs SHEVCHENKO

STRAWWEIGHT 115 lbs - VACANT BELT

VIRNA JANDIROBA vs ?????????????

What do you guys think?? ? ?#CARCARÁ#TITLEFIGHT

- Virna Jandiroba (@VirnaJandiroba) May 11, 2025

