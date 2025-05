Vinícius Júnior sofre lesão no tornozelo e vira dúvida no Real Madrid

O Real Madrid divulgou, nesta segunda-feira, que Vinícius Júnior passou por exames e foi diagnosticado com uma entorse no tornozelo esquerdo. O clube espanhol não anunciou um prazo para a recuperação do brasileiro.

Titular no clássico contra o Barcelona, neste domingo, Vinícius Júnior foi substituído com dores aos 44 minutos do segundo tempo e deu lugar ao jovem Victor Muñoz. O brasileiro deu duas assistências para Mbappé, mas o Real Madrid perdeu por 4 a 3, pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Olímpico Lluís Companys.

Apesar de o Real Madrid não divulgar um prazo para o retorno do jogador, segundo o jornal espanhol "AS", Vinícius Júnior vai ficar duas semanas longe dos gramados. Assim, deve desfalcar o Real Madrid nas três últimas rodadas do Campeonato Espanhol.

Parte médico de Vinicius Jr. ? Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 12, 2025

Além do brasileiro, o clube Merengue também divulgou que Lucas Vázquez sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda. Ainda de acordo com o jornal espanhol, o lateral direito vai ficar afastado por cerca de uma semana.

Com isso, o departamento médico do Real Madrid vai terminar a temporada lotado. Vinícius Júnior e Lucas Vázquez se juntam a Daniel Carvajal, Éder Militao, Antonio Rudiger, David Alaba, Ferland Mendy e Eduardo Camavinga.

O Real Madrid volta a campo nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), quando recebe o Mallorca, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu. A equipe do técnico Carlo Ancelotti é a vice-líder da competição, com 75 pontos.

Em caso de derrota, o Barcelona, líder com 82 pontos, pode garantir o título com duas rodadas de antecedência.