Vasco desembarca em Buenos Aires para duelo contra o Lanús pela Sul-Americana

A delegação do Vasco já está em Buenos Aires, na Argentina, onde disputará o duelo com o Lanús nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, pela quinta rodada do Grupo G da Sul-Americana. O desembarque do clube carioca ocorreu nesta segunda.

Na chegada ao hotel, os jogadores do Vasco foram carinhosamente recepcionados pelos torcedores presentes no local. Em vídeo divulgado pelo clube, é possível ver o atacante Vegetti e o meio-campista Philippe Coutinho dando autógrafos.

A partida marcará a estreia do técnico Fernando Diniz. No entanto, o treinador não poderá contar com os zagueiros Maurício Lemos e Lucas Freitas, e com o meia-atacante Payet. O clube atualizou a situação médica do trio, que segue de fora. O primeiro está em transição após fraturar a 12ª costela, enquanto o segundo realiza tratamento na fisioterapia e já iniciou trabalhos de condicionamento e força. O francês, por fim, também está em transição e trabalha com bola.

O Vasco é o segundo colocado do Grupo G da Sul-Americana, com cinco pontos, três atrás do Lanús, e perdeu por 4 a 1 para o Puerto Cabello na última rodada. Um triunfo na Argentina coloca o time carioca perto de avançar para a próxima fase.