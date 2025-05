Torcida aciona Câmara e quer Ronaldo como 'persona non grata' em Valladolid

A revolta de torcedores do Valladolid com Ronaldo Fenômeno ganhou mais episódios. Um grupo acionou a Câmara Municipal solicitando que o atual dono do clube seja declarado 'persona non grata' na cidade. O pedido, porém, foi negado pelo prefeito.

O que aconteceu

O protesto acontece após o terceiro rebaixamento do Valladolid na Era Ronaldo. O ex-jogador assumiu o clube em 2018 e tem sido alvo frequente de críticas da torcida.

A Federação de Torcedores do Real Valladolid fez a solicitação formal à Prefeitura na quarta-feira (7). Ela promete 'não parar até que o nome e a imagem de Ronaldo deixem de estar ligados' ao clube.

Hoje, procedemos à solicitação por escrito, tanto à prefeitura de Valladolid quanto ao principal partido da oposição no governo municipal, para que Ronaldo Nazário seja declarado "persona non grata" na cidade de Valladolid na próxima sessão do plenário

En el día de hoy, hemos procedido a solicitar por escrito tanto a la alcaldía de Valladolid como al principal partido de la oposición del ayuntamiento, que la persona de Ronaldo Nazario sea considerado en el próximo pleno municipal "persona non grata" de la ciudad de? pic.twitter.com/RsmHRIEweP -- Federación de Peñas del Real Valladolid (@fdprvalladolid) May 7, 2025

Os torcedores também pediram que a Câmara não formalize qualquer concessão de terras pertencentes ao município até que Ronaldo deixe o Valladolid. "Solicitamos expressamente que nenhum acordo seja feito com o Clube sobre concessões de terrenos pertencentes a esta Prefeitura, enquanto o Sr. Nazário continuar como presidente e principal acionista do Clube".

Não só sua gestão esportiva foi desastrosa para o nosso clube, com vendas contínuas de jogadores e planejamento de elenco deficiente, mas também sua gestão social, com constantes referências aos torcedores como radicais, sua ausência do Estádio José Zorrilla durante toda a temporada e a pouca importância que ele deu aos jogos de sua equipe, foi completamente desastrosa, arrastando o nome do nosso clube, dos nossos torcedores e, portanto, da cidade, para todos os campos da Espanha

Um grupo americano estuda a possibilidade de comprar o Valladolid. Segundo o jornal espanhol Marca, eles têm até o 15 de maio para tomar uma decisão definitiva sobre a compra do clube.

Pedido recusad

Apesar dos pedidos de parte da torcida, o prefeito da cidade, Jesús Julio Carnero, recusou declarar Ronaldo Nazário como "persona non grata" e deu suas justificativas, segundo informou a agência de notícias Ical, de Valladolid.

Não sou de declarar 'personas non grata'. Cada dia traz seus próprios desafios, e o sol nasce para todos. Cada um tem que se expressar como deve em seu trabalho e vida diária. Vocês não me encontrarão envolvido nesse tipo de polêmica (..) Entendo as preocupações da Federação de Peñas e compartilho a dor pela situação do Real Valladolid. Contudo, é essencial permitir que o clube opere, especialmente considerando a possível venda da equipe, que requer um ambiente sereno e reservado Jesús Julio Carnero, prefeito de Valladolid

3 rebaixamentos em 5 anos

É a terceira vez que o Valladolid cai para a segunda divisão em cinco anos, ou desde que Ronaldo assumiu como sócio majoritário do clube, em 2018. As outras quedas aconteceram nas temporadas 2020/21 e 2022/23.

É a pior campanha da história do Valladolid na La Liga. Em 97 anos de história, o time nunca tinha perdido tantas vezes em uma edição de campeonato, incluindo primeira, segunda e terceira divisões. Por enquanto, a equipe soma 26 derrotas, quatro empates e quatro vitórias.

Ao longo da campanha do descenso, Ronaldo foi alvo frequente de protestos dos torcedores, que cobravam mais reforços de peso e a presença do dirigente no dia a dia do clube. Em novembro do ano passado, Ronaldo revoltou os torcedores após ter jogado uma partida de tênis no mesmo momento em que o time era derrotado pelo Getafe.