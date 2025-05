Thiago Silva pede desculpa após falar sobre caráter do elenco do Fluminense

Capitão do Fluminense, o zagueiro Thiago Silva se pronunciou sobre sua entrevista após o jogo contra o Atlético-MG, neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. O experiente defensor disse que o momento ruim da equipe, que perdeu seus últimos dois jogos, poderia ser uma falta de caráter do elenco.

Em seu perfil no Instagram, Thiago Silva afirmou que se expressou mal e que a palavra certa no contexto seria personalidade. O zagueiro ressaltou que não falta caráter ao grupo e se desculpou com os companheiros.

"Bastante chateado com a derrota de hoje, me confundi na entrevista pós-jogo ainda no gramado. Quero corrigir e deixar bem claro que 'caráter' não falta para ninguém nesse grupo. Gostaria de esclarecer que a palavra correta seria personalidade para o momento de dificuldade que atravessamos devido aos últimos resultados. Me expressei mal e peço desculpas aos meus companheiros por isso. Vamos continuar o trabalho e nos cobrando sempre", escreveu o atleta.

(Foto: Reprodução / Instagram)

A fala de Thiago Silva aconteceu logo após a dura derrota para o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. Após abrir o placar, o Tricolor viu o Atlético-MG virar o jogo, mas conseguiu nos minutos finais deixar tudo igual. No entanto, o Galo marcou nos acréscimos e venceu a partida por 3 a 2.

"Deixamos a desejar. Acho que não fizemos um grandíssimo jogo, mas não fizemos um jogo muito ruim. Acho que essa tem que ser a nossa cobrança, de olhar para dentro e ver o que não está dando certo. Acho que um pouco mais de caráter, de lutar. É difícil falar. Tem algumas coisas que a gente tem que falar dentro, não podemos expor tudo. Mas é uma situação complicada que a gente vem atravessando. A gente não vem desempenhado bem, e com isso as coisas não vem acontecendo. Hoje a gente sai na frente, mas depois paramos de jogar. Enfim, é difícil", disse o zagueiro, à TV Globo, após o jogo.

O Fluminense, agora, volta a focar na Sul-Americana. Os tricolores recebem o Unión Española-CHI, nesta quarta-feira, no Maracanã, às 19h (de Brasília). A equipe de Renato Gaúcho ocupa a vice-liderança do Grupo F, com sete pontos.