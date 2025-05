Árbitro detalha expulsão que revoltou Abel em clássico: 'é uma vergonha'

Do UOL, em São Paulo

O árbitro Rafael Rodrigo Klein explicou na súmula o que o levou a expulsar o técnico Abel Ferreira na vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, ontem, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

Abel recebeu o vermelho por proferir "repetidamente e de forma ostensiva as seguintes palavras: 'p** que o p****, isso é uma vergonha'". O português foi expulso aos 16 minutos do segundo tempo, com a partida ainda empatada em 0 a 0.

Expulsei diretamente após ser informado pelo quarto árbitro Lucas Canetto Bellote que, após ser advertido com cartão amarelo, o mesmo proferiu repetidamente e de forma ostensiva as seguintes palavras: "p*** que o p****, isso é uma vergonha." Trecho da súmula

O português já havia sido advertido com um cartão amarelo por "protestar com palavras e gestos a decisão da arbitragem". Abel se irritou após o árbitro não marcar uma falta de Alan Franco em Estêvão. O atacante alviverde chegou a ser puxado pelo pé.

Expulso, Abel deixou o banco revoltado, foi direto para o vestiário e sequer participou da coletiva de imprensa. O foi orientado pelo Departamento de Futebol do clube orientou o treinador a não dar entrevista para preservá-lo após uma reclamação entendida como justa.

O treinador desfalcará o Palmeiras contra o Red Bull Bragantino, no domingo, às 18h30 (de Brasília). Antes, o Alviverde recebe o Bolívar, na quinta-feira, às 19h (de Brasília), pela Libertadores.