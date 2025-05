Son Heung-min diz se inspirar em Harry Kane após título da Bundesliga com o Bayern

O atacante Son Heung-min admitiu a expectativa pelo seu primeiro título com a camisa do Tottenham. Finalista da Liga Europa, a estrela sul-coreana revelou se inspirar em Harry Kane, seu ex-companheiro de time, que, enfim, ergueu a primeira taça de sua carreira ao se sagrar campeão alemão com o Bayern de Munique na última semana.

"Ele é um dos meus melhores amigos, e ver ele conquistar tantas coisas me deixou muito feliz por ele, como se fosse da minha família. Com essa energia positiva, espero que ele possa apoiar o Spurs no jogo também, para que a gente consiga um bom resultado como o dele." disse o jogador.

O Tottenham enfrentará o Manchester United na grande final da Liga Europa, dia 21 de maio, quarta-feira, às 16h (de Brasília), no estádio San Mamés, em Bilbao, na Espanha.

No Tottenham há quase uma década, Son esteve muito próximo de se sagrar campeão pelo clube em algumas oportunidades, mas teve de se conformar com os vice-campeonatos do Campeonato Inglês, Copa da Liga Inglesa e Liga dos Campeões.

Agora, Son terá mais uma chance de, enfim, erguer a tão sonhada taça com a camisa do Tottenham em um torneio internacional, contra um dos clubes mais tradicionais não só do futebol inglês, mas do futebol mundial: o Manchester United.

Son voltou a atuar no último domingo, na derrota para o Crystal Palace por 2 a 0, após se recuperar de uma lesão no pé que o tirou de ação por aproximadamente um mês. O sul-coreano buscará mais minutos em campo contra o Aston Villa, na próxima sexta-feira, em partida válida pela 37° rodada do Campeonato Inglês, para que ele possa se recondicionar fisicamente já visando a final da Liga Europa.

Apesar do retorno de Son, o técnico Ange Postecoglou não planeja acelerar o processo de recuperação de seu atacante devido à final da Liga Europa. Para o treinador, a força do coletivo terá mais impacto do que o brilho individual de determinados atletas.

"Tudo se resume em prepará-lo para jogar e então tomar uma decisão. Nada além disso" disse o treinador do Tottenham.