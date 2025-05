Sob comando de Fernando Diniz, Vasco inicia preparação para duelo contra o Lanús

Nesta segunda-feira, no CT Moacyr Barbosa, sob o comando do técnico Fernando Diniz, o Vasco iniciou sua preparação visando o confronto contra o Lanús, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

A bola rola nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, na Argentina.

Esta será a primeira partida de Fernando Diniz no comando da equipe. Ele vai iniciar seu trabalho com o Vasco na zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Além disso, a equipe está há oito partidas sem vencer na temporada.

Já na competição continental, o Gigante da Colina é o segundo colocado do Grupo G, com cinco pontos, três atrás do Lanús. Um triunfo na Argentina colocaria o Vasco perto de avançar para a próxima fase.

O elenco Cruzmaltino treinou nesta manhã no CT Moacyr Barbosa antes da viagem para Buenos Aires. ?? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/puBfCljbSc ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 12, 2025

Segunda passagem

Diniz chega para sua segunda passagem como técnico do time carioca. O comandante treinou a equipe pela primeira vez em 2021. Em seu primeiro trabalho à frente do Vasco, o treinador somou apenas 12 jogos, com quatro vitórias, três empates e cinco derrotas.

O técnico assume a vaga deixada por Fábio Carille, que não suportou os resultados negativos dentro de campo e foi demitido no final de abril.

Diniz estava sem clube desde janeiro deste ano, quando deixou o Cruzeiro. Em quatro meses de trabalho no clube mineiro, o treinador foi vice-campeão da Sul-Americana e acumulou quatro vitórias, seis empates e sete derrotas em 17 partidas.