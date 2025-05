Sinner ganha bem de holandês e terá revanche com Cerúndolo nas oitavas do Masters 1000 de Roma

Líder do ranking mundial, Jannik Sinner continua com resultados perfeitos em seu retorno ao circuito após punição por doping. Nesta segunda-feira, o italiano fez 6/4 e 6/2 sobre o holandês Jesper de Jong, se garantindo nas oitavas de final do Masters 1000 de Roma. O próximo compromisso será contra Francisco Cerúndolo e chega em tom de revanche, já que o número 1 do planeta foi batido pelo argentino também por vaga nas quartas, em 2023.

"Todo dia, todo desafio é difícil. É claro que da última vez que joguei aqui, perdi para ele nesta quadra. Vamos ver, ele é um jogador incrível e está tendo uma temporada incrível", afirmou Sinner, sobre como espera reencontrar Cerúndolo. "Vai ser difícil, preciso elevar meu nível se quiser manter o equilíbrio. Esses são exatamente os tipos de desafios que preciso e estou tentando entender onde está meu jogo. Vai ser um bom desafio e um bom teste para mim. Vamos ver como vai ser."

Em seu segundo jogo em Roma, Sinner contou com uma torcida volumosa e barulhenta na quadra central para empurrá-lo a mais uma vitória. E começou com força, logo tendo dois breaks. Não aproveitou, mas seguiu soberano em quadra e logo abriu 4 a 1, derrubando o serviço do holandês nos games 3 e 5.

De Jong resolveu assustar ao devolver as duas quebras e empatar o set em 4 a 4. Mas acabou não confirmando o serviço para virar e caiu por 6 a 4. No segundo set, Sinner não deu chances e, dominante desde o início, fechou com 6 a 2 ajudado por lesão do holandês.

"Foi uma partida completamente diferente da primeira, com condições diferentes", avaliou Sinner. "Senti que comecei a partida muito bem, mas depois tive uma queda e ele jogou um pouco melhor. Tentei entender o que estava acontecendo e, felizmente, consegui quebrá-lo em 4 a 4 novamente, o que me deu confiança para continuar. O segundo set foi como foi. Ele se machucou. Ele é um jogador incrível e, mais do que isso, uma pessoa incrível, e desejo tudo de bom a ele, e espero que não seja nada muito sério."

O número 1 do mundo precisou de 1h35 para obter a vitória e agora encara Cerúndolo pela quinta vez no circuito. Vem de derrota em

Roma, em 2023, no último encontro, mas a série esta empatada por 2 a 2. A classificação do argentino no Masters 1000 veio com parciais iguais às do italiano, apenas em ordem invertida. Ele fez 6/2 e 6/4 sobre Sebastian Ofner, da Áustria.

Sétimo favorito em Roma, o australiano Alex de Minaur passou pelo boliviano Hugo Dellien, algoz de Thiago Wild, com duplo 6/4 e agora desafia o norte-americano Tommy Paul, que superou o checo Tomás Machac em três sets: 6/3, 6/7 (5/7) e 6/4.