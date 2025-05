Sem trio, Vasco divulga lista de relacionados para estreia de Diniz

O Vasco anunciou nesta segunda-feira a lista de relacionados para a estreia do técnico Fernando Diniz no comando da equipe. O treinador faz seu primeiro compromisso à frente do Cruzmaltino nesta terça, contra o Lanús, na Argentina, pela Sul-Americana.

Para o duelo, o treinador não poderá contar com os zagueiros Maurício Lemos e Lucas Freitas e com o meia-atacante Payet. O clube atualizou a situação médica do trio, que segue de fora. O primeiro está em transição após fraturar a 12ª costela, enquanto o segundo realiza tratamento na fisioterapia e já iniciou trabalhos de condicionamento e força. O francês, por fim, também está em transição e trabalha com bola.

O novo técnico do Vasco teve apenas um dia para trabalhar a equipe com foco no embate. Diniz foi anunciado na última sexta, mas desembarcou no Rio de Janeiro no domingo, um dia após a derrota do Cruzmaltino para o Vitória, por 2 a 1, no Barradão, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro.

?? Os relacionados do Vasco da Gama para a viagem rumo a Argentina ? ?????: o atleta segue em reabilitação da fratura na 12ª costela e no momento está em transição. ?????: o atleta já realiza trabalhos de transição com bola. ????? ???????: o atleta... pic.twitter.com/uG5egHtnXP ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 12, 2025

Em virtude do pouco tempo de preparação, Diniz não deve realizar mudanças no time titular vascaíno. Assim, a tendência é que ele mantenha a base da formação que iniciou o jogo contra o Vitória.

Uma provável escalação do Vasco tem: Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Hugo Moura, Tchê Tchê (Jair), Matheus Carvalho (Nuno Moreira) e Coutinho; Rayan e Vegetti.

O Vasco é o segundo colocado do Grupo G da Sul-Americana, com cinco pontos, três atrás do Lanús, e perdeu por 4 a 1 para o Puerto Cabello na última rodada. Um triunfo na Argentina colocaria o time carioca perto de avançar para a próxima fase.

A bola rola nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Ciudad de Lanús, em Buenos Aires, na Argentina.

Veja os relacionados de Diniz para duelo contra o Lanús

Goleiros: Léo Jardim, Daniel Fuzato e Pablo;

Defensores: João Victor, Lucas Oliveira, Lucas Piton, Luiz Gustavo, Lyncon, Paulo Henrique, Puma Rodríguez e Victor Luís;

Meio-campistas: Coutinho, Hugo Moura, Tchê Tchê, Jair, Matheus Carvalho, Paulinho, Sforza e Zucarello;

Atacantes: Adson, Alex Teixeira, Garré, Loide Augusto, Nuno Moreira, Rayan e Vegetti