São Paulo volta a perder e vê Bauru abrir 2 a 0 nas quartas de final do NBB

O São Paulo voltou a ser derrotado pelo Bauru nesta segunda-feira, no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, pelo segundo jogo das quartas de final do NBB. O Tricolor viu o rival vencer por 84 a 67 e abrir 2 a 0 na série dos playoffs.

O principal destaque são-paulino na partida foi Ansaloni, que anotou 17 pontos. Do lado do Bauru, Pedro anotou 18 tentos e foi quem mais se destacou.

As equipes voltam a se enfrentar nesta quarta-feira, novamente em Bauru, às 21h (de Brasília). Caso perca mais uma vez, o São Paulo se despedirá da competição.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bauru Basket (@baurubasket)

O jogo

Como no primeiro embate entre os times, que terminou com vitória do Bauru por 11 pontos, a equipe interiorana foi superior em todos os quartos. Os donos da casa fizeram 23 a 16 e 23 a 15 nos primeiros períodos e foram para o intervalo com uma larga vantagem.

O São Paulo cresceu no terceiro quarto e equilibrou as ações da partida, mas mesmo assim não conseguiu conter o Bauru, que venceu por 17 a 16. No último período, o Tricolor voltou a perder por um ponto de diferença, dessa vez por 21 a 20.

Minas vence o Vasco e amplia vantagem

No outro confronto das quartas de final do NBB desta segunda-feira, o Minas venceu o Vasco por 86 a 76, na Arena Unibh, em Belo Horizonte. A equipe mineira também abriu 2 a 0 na série.

Destaque no primeiro jogo, Baralle foi o cestinha da segunda partida e anotou 23 pontos para o Minas. Eugeniusz, com 16, foi o principal destaque do Vasco.

O terceiro jogo entre as equipes está marcado para as 19h desta quarta-feira, na Arena Unibh, em Belo Horizonte.