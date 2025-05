São Paulo quer abertura da Copa Feminina e tem prazo para 'convencer' Fifa

Uma das oito sedes brasileira da Copa do Mundo de 2027, São Paulo tenta ganhar a disputa nos bastidores e levar o jogo de abertura para o estádio do Corinthians. Para isso, terá pelo menos três meses até a Fifa bater o martelo.

Bastidores

O calendário de partidas da Copa Feminina ainda não está definido. Até o momento, a entidade máxima do futebol só divulgou quais sedes e estádios foram escolhidos para o evento: Belo Horizonte (Mineirão), Brasília (Mané Garrincha), Fortaleza (Castelão), Porto Alegre (Beira-Rio), Recife (Arena Pernambuco), Rio de Janeiro (Maracanã), Salvador (Fonte Nova), São Paulo (Neo Química Arena).

A Fifa trabalha para fechar a agenda até outubro. Por enquanto, representantes da organização estão fazendo novas visitas às arenas contempladas para analisar as estruturas antes de divulgarem quais jogos serão realizados em cada estádio.

Estamos trabalhando ativamente sobre o calendário de partidas e esperamos que possamos divulgar em três, quatro ou cinco meses. Há muitas coisas a verificar e controlar antes que o calendário possa sair. Depois desta inspeção nos oito estádios, nós vamos ter uma opinião mais firme de quais podem organizar cada tipo de jogo.

Rhiannom Martin, diretora da Copa Feminina de 2027

São Paulo busca convencer a Fifa de que deve receber a abertura do evento. Os governos municipal e estadual, além da própria administração da Neo Química Arena, querem que sua sede tenha um papel de destaque na Copa feminina, que será disputada entre 24 de junho e 25 de julho de 2027.

São Paulo é uma potência futebolística e está na vanguarda no que diz respeito à organização, investimento e infraestrutura esportiva. Assim como aconteceu em 2014, na Copa do Mundo masculina, receberemos em nossa cidade jogos dessa competição que para o país representa um marco e movimenta milhões pelo mundo. Tenho certeza de que faremos uma grande e inesquecível festa.

Secretária de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis, após o anúncio das oito sedes

Taça da Copa do Mundo Feminina no Rio de Janeiro Imagem: Thais Magalhães/CBF

A candidatura brasileira prevê que o primeiro jogo seja realizado no Maracanã, assim como a final, mas a decisão depende da Fifa. O documento enviado pela CBF para concorrer ao pleito para sediar a próxima Copa feminina não só pode como já até foi modificado. Inicialmente, a entidade brasileira queria contar com pelo menos dez estádios, mas o número foi reduzido para oito.

A Neo Química Arena já sediou a abertura da Copa masculina de 2014 e foi, inclusive, construída para tal fim. Além disso, a casa corintiana também recebeu partidas dos Jogos Olímpicos de 2016, da Copa América de 2019 e se tornou o primeiro estádio do hemisfério sul do planeta a organizar uma partida da NFL —a liga norte-americana voltará para seu segundo confronto no local em setembro.

O Maracanã, no entanto, possui capacidade maior. O icônico estádio carioca comporta mais de 73 mil torcedores, enquanto a Neo Química Arena terá público máximo de cerca de 47 mil pessoas para este evento.

Arena Corinthians recebe o jogo de abertura da Copa do Mundo 2014, entre Brasil e Croácia Imagem: Joel Silva/ Folhapress

A única mudança que o estádio do Corinthians faz para realizar jogos da Fifa é a instalação de cadeiras no setor norte, o da torcida organizada. Nesse caso, cerca de 7.500 assentos são incluídos no local, reduzindo em menos de dois mil a capacidade total da arena. Diferentemente do que ocorreu em 2014, não haverá arquibancadas móveis para aumentar a capacidade da arena.

É um estádio que foi construído com o propósito de receber um jogo de abertura de Copa do Mundo. Agente fica muito orgulhoso de sediar mais uma vez uma competição de nível internacional como essa, a maior competição mundial a título feminino. O Corinthians feminino tem uma ligação muito forte com isso, o time feminino do Corinthians é referência no futebol.

Marcio de Luna, gerente da Arena Corinthians