Santos terá mudanças nos três setores do campo para encarar o Ceará; veja escalações

O Santos está escalado para o embate de logo mais contra o Ceará, válido pelo Campeonato Brasileiro. O técnico Cleber Xavier promoveu três alterações, nos três setores do campo, em relação ao time que perdeu para o Grêmio na última rodada.

A primeira mudança está no setor defensivo. Na lateral direita, Aderlan inicia jogando na vaga de Luisão, improvisado no setor no revés para o Tricolor gaúcho.

Já no meio-campo, o treinador precisou fazer uma mexida forçada. João Schmidt sofreu uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda. Gabriel Bontempo, portanto, retorna ao 11 inicial. No ataque, Tiquinho Soares entra no lugar de Deivid Washington.

A escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Aderlan, Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Thaciano, Soteldo e Tiquinho Soares.

O Santos também conta com novidades no banco de reservas. Após se recuperar de cirurgia na coluna, Zé Rafael volta a ser relacionado e pode fazer sua estreia pelo Peixe em um campo que conhece muito bem. Já Barreal e Souza também estão recuperados de suas respectivas lesões e ficam à disposição.

O Alvinegro Praiano, entretanto, ainda segue tendo os desfalques de Neymar (lesão muscular na coxa esquerda) e Guilherme (contusão muscular na coxa direita).

Do outro lado, o Ceará terá a mesma escalação do triunfo sobre o Vitória, por 1 a 0, na última rodada do Brasileirão.

O Ceará está escalado com: Fernando Miguel; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul.

Santos e Ceará se enfrentam logo mais nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

A arbitragem da partida ficará a cargo de Felipe Fernandes de Lima (MG), que será auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG). Já o VAR estará sob responsabilidade de Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ).