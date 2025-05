Santos publica vídeo de Neymar fazendo atividade com bola no CT Rei Pelé

O meia-atacante Neymar está cada vez mais perto de voltar a defender o Santos. Nesta segunda-feira, o clube publicou um vídeo do astro em suas redes sociais realizando uma atividade com bola no gramado do CT Rei Pelé.

O jogador está em tratamento de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda e se encontra no período de transição física com a fisioterapia.

O Príncipe na transição com a preparação física no CT Rei Pelé! ?? Daqui a pouco, o craque estará no Allianz Parque esperando pela nação santista! pic.twitter.com/kWq3nD5TSf ? Santos FC (@SantosFC) May 12, 2025

O craque sofreu a contusão no dia 16 de abril, quando o Peixe venceu o Atlético-MG por 2 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Neymar se frustrou muito com a lesão, já que ele havia acabado de retornar de outro problema na mesma coxa esquerda. Em meio a este cenário, o camisa 10 decidiu mudar de comportamento e focar 100% em sua recuperação.

O ídolo alvinegro tem ido praticamente todos os dias ao CT Rei Pelé. Ele faz exercícios físicos e trabalha com a fisioterapia do Santos. Nas redes sociais, o camisa 10 tem postado um pouco da sua rotina, com atividades na academia e tratamento com gelo.

Desta vez, o Peixe decidiu assumir mais protagonismo, deixando o staff do jogador um pouco mais de lado. Na outra lesão, a equipe do astro teve participação mais ativa.

Além disso, Neymar permaneceu na cidade de Santos. Ele não foi para sua mansão em Mangaratiba e tem aparecido menos em eventos. O meia-atacante foi bastante criticado por marcar presença em jogos da Kings League Brasil, por exemplo, durante o tratamento da última contusão.

Quando volta?

Ainda não há uma previsão exata de retorno, mas a expectativa é que ele possa ficar à disposição entre o final de maio e começo de junho.

O Alvinegro Praiano terá mais seis jogos até a pausa para o Mundial de Clubes da Fifa. São cinco pelo Campeonato Brasileiro e um pela Copa do Brasil. Os torneios nacionais vão até o dia 12 de junho e voltam no mês seguinte.

O contrato de Neymar com o Santos é válido até o último dia de junho. A diretoria, contudo, está otimista pela renovação. A ideia é assinar até a Copa do Mundo de 2026. Até o momento, ele tem nove jogos, com três e três assistências.

Ainda sem o ídolo, o Peixe entra em campo nesta segunda-feira, às 20 horas (de Brasília), contra o Ceará, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 marcará presença no Allianz Parque para acompanhar o jogo.