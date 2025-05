Santos empata contra o Ceará no Allianz e segue em jejum com Cleber Xavier

A má fase segue assombrando o Santos. Na noite desta segunda-feira, o Peixe não conseguiu furar a defesa do Ceará e ficou no empate sem gols com o time cearense no Allianz Parque, em São Paulo, no encerramento da oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro Praiano deixou o campo sob vaias da torcida.

Com o resultado, o Santos chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer, com três derrotas e dois empates neste recorte. O Peixe permanece na vice-lanterna da competição, chegando somente aos cinco pontos. Do outro lado, o Ceará aparece na sexta posição na tabela, com 12 pontos.

Os dois times, agora, voltam a campo pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos visita o Corinthians neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena. Já o Ceará encara o Sport no sábado, também a partir das 16h, na Arena Castelão.

O jogo

Com dois minutos de jogo, o Ceará chegou com perigo ao gol do Santos. Após bola alçada para dentro da área, Galeano dominou e a bola sobrou com Pedro Henrique. O atacante bateu para o gol, mas a zaga do Peixe conseguiu o desvio. O lance, porém, foi parado por impedimento.

Aos 14 minutos, foi a vez do Santos se lançar ao ataque. Tiquinho inverteu bola para Soteldo, que cruzou para a segunda trave. O centroavante tentou se jogar na bola e até conseguiu, mas fez a falta em Fabiano Souza e ainda viu a finalização ir para fora.

Com 18 minutos, o Ceará quase marcou um gol olímpico no Allianz Parque. Lucas Mugin cobrou escanteio fechado e quase surpreendeu Gabriel Brazão, que espalmou e mandou para escanteio. Minutos depois, o Santos respondeu com cabeceio de Thaciano por cima do travessão, mas o lance já estava impedido.

Aos 24 minutos, Thaciano ajeitou para Tiquinho, que dominou e encontrou Rollheiser. O argentino carregou e finalizou da entrada da área, mas não acertou o alvo. Seis minutos depois, o Santos teve sua melhor chance do jogo. Soteldo fez boa inversão para Escobar. O lateral alçou bola para dentro da área e Rollheiser apareceu sozinho para cabecear, mas viu a bola passar rente à trave direita e ir para fora.

Com 17 minutos da segunda etapa, o Ceará quase inaugurou o marcador. Lucas Mugni enfiou boa bola para Pedro Raul dentro da área. O camisa 9 finalizou rasteiro, cruzado, mas a bola passou próxima à trave e foi pela linha de fundo.

E aos 25 minutos, o Santos só não abriu o marcador por conta de Fernando Miguel. Rollheiser fez lançamento para dentro da área. Tiquinho dominou no peito, fez o giro e finalizou, mas o goleiro do Ceará brilhou e conseguiu espalmar. Com 38 minutos, Tiquinho ainda tentou uma bicicleta após cruzamento de Rollheiser, mas mandou para fora.

Na reta final do jogo, Rômulo ainda obrigou Gabriel Brazão a fazer uma grande defesa para evitar o gol do Ceará. Nos acréscimos, Lelê ainda teve a chance de dar a vitória ao Ceará, mas Brazão saiu do gol e evitou o que seria uma possível derrota do Santos.

FICHA TÉCNICA



SANTOS 0 x 0 CEARÁ

Data: 12 de maio de 2025, segunda-feira



Horário: 20h (de Brasília)



Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Celso Luiz da Silva (MG)



VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)



Público: 35.240 torcedores



Renda: R$ 2.806.052,90

Cartões amarelos: Rincón (Santos) / Lucas Mugni e Fernando Sobral (Ceará)



Cartão vermelho: nenhum

SANTOS: Gabriel Brazão; Aderlan (Leo Godoy), Zé Ivaldo, Luan Peres e Escobar; Tomás Rincón (Zé Rafael), Gabriel Bontempo (Deivid Washington) e Rollheiser; Thaciano (Barreal), Soteldo e Tiquinho Soares (Gabriel Veron).



Técnico: Cleber Xavier

CEARÁ: Fernando Miguel; Fabiano Souza (Rafael Ramos), Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Dieguinho, Fernando Sobral (Lourenço) e Lucas Mugni (Rômulo); Galeano, Pedro Henrique (Bruno Tubarão) e Pedro Raul (Lelê).



Técnico: Léo Condé