Sabalenka supera ucraniana e encara 'freguesa' Zheng nas quartas de final do WTA 1000 de Roma

Vice-campeã da edição passada do WTA 1000 de Roma, ao cair na final diante de Iga Swiatek, a belarussa Aryna Sabalenka se mantém firme na busca pelo inédito título no saibro italiano. A líder do ranking se garantiu nas quartas de final ao desbancar a ucraniana Marta Kostyuk em sets seguidos, parciais de 6/1 e 7/6 (10/8), e agora terá uma "freguesa" pela frente.

Sabalenka vai encarar nas quartas a chinesa Qinwen Zheng, oitava favorita em Roma, e de quem ganhou em Miami, há dois meses e da qual jamais foi superada em seis confrontos na história, três deles em Grand Slans: duas vezes no US Open e uma no Aberto da Austrália.

A belarussa começou a partida com tudo. Na base da força, não teve trabalho para fechar o primeiro set por tranquilos 6 a 1. Mas a ucraniana cresceu no segundo set e abriu 5 a 3 com uma quebra. Sabalenka não se abateu e buscou a virada para 6 a 5 e com o saque para fechar. Mas desperdiçou, levando a parcial para o tie-break. No disputado desempate, fechou no terceiro match point, por 10 a 8.

Sua adversária por vaga nas semifinais também se garantiu em sets diretos. A chinesa Qinwen Zheng fez 7/5 e 6/1 sobre a canadense Bianca Andreescu, que vinha empolgada por grandes triunfos diante de Donna Vekic e Elena Rybakina.

FAVORITAS AVANÇAM

A norte-americana Coco Gauff, quarta favorita, arrasou com a britânica Ema Raducanu, avançando com imponentes 6/1 e 6/2. Vice campeã em Madri, agora ela terá um compromisso duro nas quartas de final, diante da prodígio russa Mirra Andreeva (cabeça 7), que buscou a virada diante da dinamarquesa Clara Tauson, por 5/7, 6/3 e 6/2.

Outro duelo interessante das quartas de final coloca Jasmine Paolini (6ª), a grande esperança de título dos torcedores locais, diante de Diana Shnaider (13ª, que fez 6/2 e 6/3 na belga Elise Mertens). Será o terceiro duelo com cabeças de chave da italiana, após superar Jelena Ostapenko (17º), da Letônia, por 7/5 e 6/2 nesta segunda-feira. Antes, ela já havia derrotado a tunisiana Ons Jabeur (27ª).

O último confronto das quartas será entre a ucraniana Elina Svitolina (16ª) - bateu a norte-americana Daniele Collins (29ª) por 6/4 e 6/2 - diante de outra tenista dos Estados Unidos. Ela encara Payton Stearns, algoz da japonesa Naomi Osaka, com 6/4, 3/6 e 7/6 (7/4).