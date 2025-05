Romário aprova Ancelotti, mas preferia outros dois nomes na seleção

Romário aprova o nome de Carlo Ancelotti para comandar a seleção brasileira, mas tinha dois preferidos à frente do técnico italiano.

O que aconteceu

Romário deu entrevista à ESPN antes do anúncio oficial de Carlo Ancelotti pela CBF. O Baixinho tinha Pep Guardiola, do Manchester City, e Renato Gaúcho, do Fluminense, como preferidos para ficar com o cargo, mas acredita que o italiano fará a 'reviravolta' que a seleção brasileira precisa.

Se você me fizesse essa pergunta há uns cinco meses, eu teria dito que eu gostaria que fosse um treinador brasileiro. Eu entendia naquela época que um estrangeiro talvez não fosse tão importante. Mas hoje eu afirmo que cabe realmente um estrangeiro

Mas já que não é o Renato Gaúcho e nem o Guardiola, o Ancelotti pela história que tem onde passou e pela pessoa que é, o Vini, o Rodrygo e o Endrick já me falaram. É uma cara de muito bom trato, que gosta de brasileiro e de trabalhar a parte técnica. Eu torço por ele, espero que realmente aconteça e tenho certeza de que vai fazer uma reviravolta no nosso futebol, que realmente está precisando Romário, em entrevista à ESPN

Romário citou o currículo vencedor de Carlo Ancelotti para acreditar em seu sucesso no comando da seleção. O italiano é o maior vencedor de Liga dos Campeões da história, com sete troféus, sendo cinco como treinador e duas como jogador, e ainda acumula títulos das cinco principais ligas do futebol europeu: Itália, Espanha, Inglaterra, França e Alemanha.

O mais importante é que praticamente todos os brasileiros que trabalharam com ele falam bem dele. No sentido de que ele gosta de brasileiro, de jogar um futebol como a seleção brasileira precisa jogar, agressivo, sempre para frente. E é vencedor, né? Talvez o maior vencedor da atualidade no futebol mundial

Tem o seu peso, tenho certeza absoluta de que conhece bem o futebol brasileiro. Tem pouco tempo, a gente está falando de um ano para chegar e mudar esse momento que está vivendo o futebol brasileiro. Mas ele é um cara que acredito e posso afirmar que tem essa capacidade

O treinador deixa o Real Madrid para assumir a missão de levar a seleção à Copa do Mundo faltando um ano para o Mundial. O italiano de 65 anos substitui Dorival Júnior, demitido em março, após a derrota do Brasil para a Argentina, pelas Eliminatórias. Ele tem contrato até o fim da Copa e começa sua missão já na próxima semana.

"Habemus tecnicum"

Após o anúncio de Ancelotti pela CBF, Romário compartilhou a notícia nas redes sociais e aproveitou para brincar com a recente escolha do papa. "Habemus tecnicum", escreveu. "Finalmente. Depois de muita novela Carlo Ancelotti foi anunciado oficialmente como técnico da seleção brasileira. Seja bem-vindo e boa sorte!", complementou.