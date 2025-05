Rodrigo Caetano e Juan viajam à Espanha para encontrar com Carlo Ancelotti

O coordenador executivo geral das seleções masculinas, Rodrigo Caetano, e o coordenador técnico, Juan Santos, vão chegar a Madri, na Espanha, nesta quarta-feira, para alinhar com o novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, os detalhes da apresentação da Amarelinha.

O treinador italiano estará no Brasil no dia 26 de maio para anunciar a lista dos 23 convocados para os duelos contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele... pic.twitter.com/grw3Rb1BmL ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

"A partir de agora, Rodrigo Caetano e Juan vão para a Espanha para se reunir com o treinador, trocar ideias e planejar a divulgação da lista larga da próxima convocação. A CBF não parou, o ritmo segue intenso. Nas últimas semanas, eles realizaram uma série de observações no país, acompanhando jogos do Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa Sul-Americana, além de analisar vídeos de competições internacionais. Esse trabalho detalhado foi muito bem recebido pelo Carlo Ancelotti," comentou Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF.

Já Rodrigo Caetano deu mais detalhes sobre o encontro com Carlo Ancelotti em Madri.

"Vamos debater todas as questões técnicas e operacionais do Departamento de Seleções. Isso inclui a elaboração da lista larga, que será divulgada até o dia 18, e a lista final com os 23 convocados, no dia 26. Será uma oportunidade para definir todos os detalhes com Carlo Ancelotti e os profissionais que farão parte da comissão técnica da Seleção Brasileira," destacou o coordenador.

Estreia na Seleção

O primeiro jogo de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira será contra o Equador, no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília). A partida será em Guayaquil. Em seguida, no dia 10, a Canarinho receberá o Paraguai na Neo Química Arena, às 21h45 (de Brasília).