Renato Paiva destaca melhora do Botafogo no segundo tempo da goleada sobre o Internacional

O Botafogo goleou o Internacional, neste domingo, por 4 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, no Nilton Santos. Apesar do resultado, o treinador Renato Paiva não aprovou a atuação do Glorioso no primeiro tempo e destacou a melhora depois do intervalo.

"Entramos muito bem no jogo, na minha opinião. Dinâmicos, entrando ofensivamente por várias formas e por vários lados na defesa adversária até fazermos o gol. Depois, vou tentar perceber se o gol mexeu com a equipe e não pode. Ainda no primeiro tempo, fizemos o 2 a 0 no momento em que não merecíamos. Mas é o forte desta equipe também, que é o contra-ataque, e acabamos ganhando alguma tranquilidade, sem sentir que o jogo estivesse fechado. No intervalo, chamamos a atenção para isso, corrigimos algumas coisas e o segundo tempo foi muito melhor. O adversário também vai caindo com os gols e acaba sendo um jogo, curiosamente, com uma eficácia muito boa e com momentos bons", disse Renato Paiva em entrevista coletiva.

GOLEADA ALVINEGRA! GLORIOSO SE IMPÕE E GOLEIA NO NILTON SANTOS COM GOLS DE IGOR JESUS, ARTUR, CUIABANO E TELLES! QUARTA É DIA DE MAIS UMA DECISÃO, AGORA PELA LIBERTADORES! VAMOS JUNTOS!

O Botafogo abriu o placar logo aos nove minutos de jogo, com gol de Igor Jesus, e Artur ampliou pouco antes do intervalo. Na etapa final, Cuiabano e Alex Telles balançaram as redes e confirmaram a goleada do Glorioso.

"No primeiro tempo, não tivemos tanto a bola como eu quero e gosto que se tenha. Marcamos cedo, não sei se isso afetou a equipe ou não, mas de fato não conseguimos ter o controle do jogo e o controle da bola. O controle da bola, para mim, é o controle do jogo. Ganhávamos bola, perdíamos e dávamos posses mais largas ao Internacional do que aquilo que eu quero. Sem o Internacional criar grandes oportunidades de perigo, mas de verdade chegou muitas vezes à nossa área", acrescentou.

Com o resultado, o Botafogo subiu para a 8ª posição, com 11 pontos somados. O Internacional caiu para a 13ª colocação, com nove pontos.

O Glorioso volta a campo nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), quando recebe o Estudiantes-ARG, pela quinta rodada da Copa Libertadores, no Nilton Santos. A equipe do técnico Renato Paiva é a 3ª colocada do grupo A, com seis pontos. O clube argentino lidera a chave, com nove pontos conquistados.

"Confiança. Espero que se repita. Que ganhemos, que joguemos melhor e sejamos mais constantes na exibição. É imperativo ganhar. É importante para os adversários olharem e saberem que não é fácil jogar aqui. É sempre bom ir para os jogos com a confiança em alta para jogar. Temos que trabalhar e melhorar a postura para vencer o Estudiantes em um jogo difícil", projetou.