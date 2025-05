Renato Gaúcho volta a detonar campo sintético: 'Ruim em todos os sentidos'

Técnico do Fluminense, Renato Gaúcho reacendeu a polêmica envolvendo a grama sintética após sua equipe ser derrotada por 3 a 2 pelo Atlético-MG, ontem, pelo Brasileirão.

O que aconteceu

A partida na Arena MRV marcou a estreia do gramado sintético na casa do Galo. Canobbio abriu o placar para o Flu, mas Rubens e Junior Santos viraram, tudo já no segundo tempo. Kevin Serna deixou tudo igual aos 43min, mas Igor Gomes decretou a vitória dos anfitriões nos acréscimos.

O clube é obrigado a cuidar do campo. Os clubes investem nos jogadores caros para botar num campo ruim. Aí para não colocar nova grama, coloca grama sintética para ganhar dinheiro com show. Não tenho nada a ver com isso, só estou dando minha opinião como ex-jogador

Quem faz isso nunca jogou futebol. Elas não sabem quanto estão prejudicando o clube delas. Porque daqui a pouco estão contratando jogadores caríssimos, e esses vão torcer o joelho, o tendão, e ninguém quer isso. A pergunta que se tem que fazer é por que estão colocando grama sintética? Não melhorou, piorou Renato Gaúcho, em entrevista coletiva

Renato Gaúcho sugeriu que os jogadores 'façam barulho' caso queiram, de fato, mudar o cenário sobre gramados no futebol brasileiro. Ele ainda reforçou a ideia já dita por alguns jogadores de que prefere um campo ruim de grama do que um gramado sintético.

Eu prefiro jogar em um campo ruim do que em um campo sintético, que é ruim em todos os sentidos para um jogador de futebol. Mas eu não tenho poder e a caneta, dou só minha opinião. Já falei para os jogadores: enquanto não começarem a gritar, no bom sentido, vamos ter mais grama sintética e mais lesões. Até alguém se dar conta de que fez besteira. Só quem jogou futebol sabe o quanto a grama sintética é ruim para o futebol

O Fluminense volta a campo na quarta-feira (14), quando recebe o Unión Española, do Chile, no Maracanã, às 19h (de Brasília). O jogo é válido pela quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana e o time de Renato Gaúcho é o segundo colocado da chave, com sete pontos em quatro jogos, atrás apenas do Once Caldas, que soma nove.