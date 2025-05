Renato Gaúcho lamenta derrota do Fluminense diante do Atlético-MG: "Faltou um pouquinho de malandragem"

O Fluminense foi derrotado pelo Atlético-MG, neste domingo, por 3 a 2, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV. Depois do jogo, o treinador Renato Gaúcho lamentou a virada e o gol sofrido nos minutos finais.

"Faltou um pouquinho de malandragem para o nosso time. Até porque a gente saiu na frente e tomamos o gol de empate no nosso melhor momento na partida. Chegamos ao empate e depois, faltando uns dois minutos para terminar o jogo, nós tomamos o gol de bola parada. Quando eu falo de malandragem, eu falo que, na pior das hipóteses, o jogo estava 2 a 2, faltavam dois, três minutos para terminar o jogo. Sempre falo para eles que, no final do jogo, a bola, não pode nem chegar perto da nossa área. O Atlético-MG teve dois, três escanteios seguidos. Foi no momento em que ia queimar a última substituição para colocar um zagueiro porque eu sabia que no final do jogo o Atlético-MG iria colocar a bola na área", disse Renato Gaúcho em entrevista coletiva.

"Mas, infelizmente, nesse tempo aí a gente tomou o terceiro gol. Então, a malandragem que eu falo é no vídeo, no dia a dia, eu passo para eles que no final do jogo a bola não pode chegar nem próxima da nossa área. Infelizmente, a bola chegou. Eles tiveram dois, três escanteios, tivemos uma falha na marcação e, infelizmente, nós tomamos o terceiro gol", acrescentou.

Na Arena MRV, todos os gols saíram no segundo tempo. Agustín Canobbio abriu o placar para o Fluminense, mas Rubens e Júnior Santos viraram o placar para o Atlético-MG. Já na reta final da partida, Kevin Serna deixou tudo igual e Igor Gomes garantiu a vitória do Galo, nos acréscimos.

"Também não posso deixar de destacar principalmente que o primeiro tempo não foi bom, tanto para o Fluminense quanto para o Atlético. Tecnicamente, não foi bom. Foi um grande segundo tempo de ambas as partes, mas pelo que o Fluminense produziu, eu acho que nós merecíamos inclusive a vitória. Então, infelizmente, nós tomamos os gols num momento ruim da partida, em que nós estávamos melhores. Faz parte, a gente treina e procura evitar sempre. Também enfrentamos uma grande equipe, tem grandes jogadores, tem um grupo forte, tem dinheiro e hoje em dia no Campeonato Brasileiro, o clube que tem dinheiro faz a diferença assim", analisou Renato Gaúcho.

Com a derrota, o Fluminense segue na 5ª posição, com 13 pontos conquistados. Por outro lado, o Atlético-MG subiu para a 6ª colocação, com 12 pontos.

O Tricolor carioca volta a campo nesta quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Unión Española-CHI, pela quinta rodada da Copa Sul-Americana, no Maracanã. A equipe do técnico Renato Gaúcho é a vice-líder do grupo F, com sete pontos. O clube chileno é o lanterna da chave, com dois pontos somados.