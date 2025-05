Recuperados, Oscar e Pablo Maia voltam a atuar e ampliam leque de opções do São Paulo

Na noite do último domingo, o São Paulo conheceu sua primeira derrota na atual edição do Campeonato Brasileiro. O Tricolor sofreu um gol nos acréscimos do segundo tempo e perdeu para o Palmeiras, por 1 a 0, na Arena Barueri, pela oitava rodada do torneio.

Apesar do revés, a torcida tricolor ganhou ao menos um motivo para comemorar. Recuperados de suas respectivas lesões, Oscar e Pablo Maia voltaram a atuar pelo São Paulo. Ambos são peças importantes do elenco e ampliam o leque de opções do técnico Luis Zubeldía, que viu o DM encher nas últimas semanas.

Pablo Maia foi quem ficou mais tempo afastado dos gramados. O volante passou boa parte da temporada passada se recuperando de outra contusão e voltou a ficar à disposição neste ano. Em fevereiro, entretanto, o jogador sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e, de lá para cá, vinha fazendo tratamento. O atleta surpreendeu no processo de recuperação e voltou, inclusive, antes do esperado.

O caso de Oscar, por outro lado, foi um pouco mais tranquilo. O camisa 8 do São Paulo sofreu um problema muscular na região posterior da coxa esquerda no duelo contra o Talleres, no último dia 2 de abril, pela Libertadores. O meia, portanto, retornou aos gramados após mais de um mês.

Zubeldía, então, comentou sobre o retorno dos dois jogadores. O treinador lamentou o fato de que os atletas tiveram que retornar, de certa forma, 'na fogueira', e ainda citou Lucas como exemplo - o camisa 7 foi poupado do clássico em função do gramado sintético, mas vem ganhando tempo de jogo aos poucos nos últimos jogos.

"Lamentavelmente, como não temos semanas livres, temos que colocar os jogadores dentro de partidas oficiais. Pode haver jogos mais simples, mas aqui não há. E essa falta de futebol, eles vão sentir. Lucas sentiu contra o Fortaleza. Depois, melhorou contra o Libertad. Hoje, nos disseram que Oscar só poderia atuar por 30 minutos. Nos permitiram usá-lo aqui, mas só 30 minutos", analisou Zubeldía.

"São coisas que falamos portas adentro, mas temos que tomar uma decisão em conjunto com o jogador para explicar isso a ele. Não é o cenário ideal para colocar esses jogadores (Oscar, Pablo Maia, Lucas) futebolisticamente, em jogos tão intensos como esse contra o Palmeiras, como contra o Fortaleza, assim como são todos. Mas isso acontece e tenho que ir trabalhando nessas situações", completou o comandante.

Oscar foi o primeiro a ser acionado por Zubeldía no Choque-Rei e entrou aos 10 minutos do segundo tempo, substituindo Matheus Alves. Ainda sem ritmo de jogo, o meia tentou algumas jogadas criativas e teve 71% de acerto no passe, segundo o Sofascore. Ele ainda perdeu uma grande chance de gol, defendida por Weverton.

Pablo Maia, por sua vez, substituiu Marcos Antônio aos 30 minutos da etapa complementar. Em 15 minutos jogados, de acordo com a plataforma de estatísticas, o volante acertou 86% dos passes que tentou, ganhou um duelo pelo chão e um duelo aéreo, sofreu uma falta e realizou um corte.

Embora tenham tentado, nem Oscar e nem Pablo Maia conseguiram livrar o São Paulo da derrota no Choque-Rei. O revés fez com que o Tricolor caísse para a 16ª colocação, com nove pontos. Apenas dois pontos separam o time são-paulino da zona de rebaixamento neste momento.

Com Oscar e Pablo Maia à disposição, o São Paulo muda o foco e retorna aos gramados nesta quarta-feira pela Copa Libertadores. O Tricolor mede forças contra o Libertad-PAR às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, em duelo válido pela quinta rodada do Grupo D da competição.