Quando Ancelotti estreia na seleção brasileira? Saiba os próximos passos após anúncio da CBF

Após longa novela e muita insistência na negociação, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou Carlo Ancelotti como novo técnico da seleção nesta segunda-feira. O treinador italiano de 65 anos está de saída do Real Madrid e chega com contrato até a Copa do Mundo de 2026, que acontece entre junho e julho, nos Estados Unidos, México e Canadá.

O anúncio de Carlo Ancelotti não chega a ser surpresa, mas chama atenção o fato de o Real Madrid ainda não ter oficializado a saída do treinador. Segundo a CBF, o italiano vai cumprir a agenda com o clube até o fim da temporada europeia. O time merengue ainda briga pelo título do Campeonato Espanhol e ainda tem mais três jogos para tentar tirar o troféu do rival Barcelona. A última rodada será dia 25 de maio, contra o Real Sociedad.

A estreia de Ancelotti no comando da seleção será em 5 de junho, quando o Brasil encara o Equador, em Guayaquil, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. No dia 10, o adversário será o Paraguai, na Neo Química Arena, em São Paulo.

A seleção está na quarta posição da tabela de classificação, com os mesmos 21 pontos de Uruguai, em terceiro, e Paraguai, em quinto. A Colômbia, com 23, é ocupa a segunda colocação. A Argentina lidera de forma isolada com 31.

Ancelotti irá se reunir com o diretor executivo Rodrigo Caetano e o gerente de futebol Juan para discutir os nomes que serão pré-convocados para os duelos com Equador e Paraguai. Os dirigentes vêm acompanhando partidas in loco e elaborando relatórios para ajudar na definição da lista, que deve ser entregue à Fifa até dia 18 e pode ter conter mais de 50 jogadores.

De acordo com a CBF, Ancelotti irá fazer a convocação final para os jogos das Eliminatórias em 26 de maio, um dia após o último compromisso com o Real na Espanha. O treinador italiano trabalha com os brasileiros Vini Jr, Rodrygo e Endrick no time espanhol, além do zagueiro Éder Militão, que está machucado. O volante Casemiro, que já atuou sob o comando de Ancelotti no Real, vive boa fase no Manchester United e, assim, deve voltar ao radar.

