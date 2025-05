Próximo da fila? Ian Garry provoca o campeão Jack Della Maddalena: "Vou dar uma surra"

Duas semanas após vencer Carlos Prates em uma batalha de 25 minutos, Ian Machado Garry esteve à disposição do Ultimate como reserva de luxo da disputa de título dos meio-médios (77 kg), realizada no último sábado (10), na luta principal do UFC 315. Presente na arena em Montreal (CAN) para acompanhar o evento 'in loco', 'The Future', como é conhecido, viu de perto a vitória de Jack Della Maddalena sobre Belal Muhammad. E a troca de guarda na categoria já fez com que o irlandês automaticamente voltasse suas atenções para o novo campeão.

No dia seguinte ao card numerado, o atleta da 'Chute Boxe Diego Lima' utilizou suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui) para projetar o futuro da divisão. Disposto a ser o próximo da fila pelo título, Ian Garry tratou de alfinetar Jack Della Maddalena, assim como sua performance no UFC 315. Atento às movimentações, entretanto, o irlandês admitiu que um cenário o forçaria a esperar sua vez: a subida de Islam Makhachev dos pesos-leves (70 kg) para os meio-médios.

"Temos um novo campeão no Jack Della Maddalena. Ele teve uma performance ótima, mas desleixada. O rumor é que o Islam Makhachev está subindo para os 77 kg. Se for o caso, então todos nós, meio-médios, temos que dar um passo atrás e dar o cara o respeito que ele merece. Mas se as negociações não avançarem, então você tem um cara irlandês alto e loiro que está pronto para dominar o UFC e conquistar aquele cinturão. Vou dar uma surra em Jack Della Maddalena. Vou arrancar as orelhas dele no boxe", alfinetou Ian, em sua conta no 'Instagram'.

Makhachev focado no bicampeonato

Apesar de ainda não ter nada oficializado, a tendência é que Ian Garry tenha que aguardar sua chance ou disputar ao menos mais uma luta antes de ser agraciado com o 'title shot'. Isso porque Makhachev está 100% investido na meta de conquistar o bicampeonato. Logo após o desfecho do UFC 315, o pupilo de Khabib Nurmagomedov utilizou suas redes sociais para 'marcar território' e reforçar que irá subir de categoria para competir pelo segundo cinturão dentro da empresa.

Tal movimento, caso se concretize, destravaria a categoria dos pesos-leves. Com Islam em ação com até 77 kg, Ilia Topuria e Charles Do Bronx surgem como favoritos para entrarem em rota de colisão pelo título interino até 70 kg - possivelmente no UFC 317, em junho, durante a 'Semana Internacional da Luta', em Las Vegas (EUA). Apesar de prováveis, tais desdobramentos ainda não são oficiais, visto que o Ultimate não anunciou os próximos passos.

Ver essa foto no Instagram

Uma publicação compartilhada por 'The Future' Ian Machado Garry (@iangarry)

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok