Pressionado, Guilherme 'aproveita' lesão para avaliar futuro no Santos

O atacante Guilherme tem futuro incerto no Santos.

O que aconteceu

Guilherme virou alvo da torcida do Santos e agora repensa a continuidade no clube. Ele se recupera atualmente de lesão muscular e vai precisar de algumas semanas de tratamento.

O "Amado", como é conhecido no clube, foi do céu ao inferno em pouco tempo. Ele foi da artilharia no Campeonato Paulista, parceria com Neymar e ser convidado do Podpah a virar o símbolo da crise do Peixe.

Guilherme chegou a ser vaiado a cada toque na bola antes de lesionar e virar desfalque no Santos. Alvo até dos torcedores organizados em invasão no CT Rei Pelé, o atleta sentiu o baque, cogita ajuda psicológica e recorreu ao pastor de sua igreja.

Com seis jogos no Brasileirão, Guilherme ainda pode ser negociado. A sétima partida inviabilizaria a ida para outro clube do Brasileirão.

A princípio, o atacante continuaria jogando para tentar dar a volta por cima, independentemente desse sétimo jogo. Agora, com a lesão e o tempo para pensar, a ideia é analisar bem o futuro.

O Santos, por sua vez, não descarta uma negociação em caso de bom dinheiro ou uma troca interessante para o elenco. O contrato vence em dezembro de 2027.