Presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues destaca "mentalidade vencedora" de Ancelotti

Nesta segunda-feira, Carlo Ancelotti foi anunciado pela CBF como o novo treinador da Seleção Brasileira. Em vídeo publicado pela própria entidade, o presidente Ednaldo Rodrigues anunciou o acordo com o técnico do Real Madrid.

A maior Seleção da história do futebol agora será liderada pelo técnico mais vitorioso do mundo. Carlo Ancelotti, sinônimo de conquistas históricas, foi anunciado nesta segunda-feira (12) pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como o novo técnico da Seleção Brasileira. Ele... pic.twitter.com/grw3Rb1BmL ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) May 12, 2025

"Quero agradecer toda a paciência e o apoio de todos os torcedores brasileiros ao longo deste processo. É com enorme satisfação que venho anunciar um reforço extraordinário: a Seleção Brasileira será comandada pelo maior treinador do mundo, o italiano Carlo Ancelotti", disse o presidente.

Ednaldo também confirmou que o treinador iniciará os trabalhos com a equipe pentacampeã mundial ao final do Campeonato Espanhol.

"Ancelotti treinará a Seleção nas Eliminatórias e também na Copa do Mundo de 2026. Com uma mentalidade vencedora, ele é o único treinador na história do futebol a conquistar cinco títulos da Champions League e também das cinco principais ligas nacionais da Europa. O treinador cumprirá seu compromisso com o Real Madrid até o final da temporada da La Liga", completou.

Estreia na Seleção

O primeiro jogo de Carlo Ancelotti no comando da Seleção Brasileira será contra o Equador, no dia 5 de junho, às 20h (de Brasília). A partida será em Guayaquil. Em seguida, no dia 10, a Canarinho receberá o Paraguai na Neo Química Arena, às 21h45 (de Brasília).

Para o Real Madrid, restam apenas dois jogos do Campeonato Espanhol para a conclusão da temporada. O próximo jogo da equipe será nesta quarta-feira, contra o Mallorca, às 16h30. A partida será a despedida do treinador do Santiago Bernabéu. No próximo domingo, o clube merengue encerra a temporada ao enfrentar o Sevilla, às 14h.