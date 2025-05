Portuguesa se reapresenta após vitória e inicia preparação para próximo jogo na Série D

O elenco da Portuguesa se reapresentou na tarde desta segunda-feira (12), no Centro de Treinamento do Parque Ecológico, após a vitória por 2 a 1 sobre o Rio Branco, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Com o resultado, a Lusa assumiu a liderança do Grupo A6, com sete pontos conquistados.

Após o domingo de folga em virtude do Dia das Mães, o grupo iniciou os trabalhos da semana com foco total no próximo compromisso. No sábado, a equipe visita o Porto Vitória, em Cariacica, no Espírito Santo.

Em busca do primeiro triunfo como visitante na temporada, o lateral direito Talles projetou uma partida equilibrada e reforçou a necessidade de entrega total durante os 90 minutos.

"A Série D exige muita concentração, disciplina e intensidade o tempo todo. Não esperamos facilidade contra o Porto Vitória. Sabemos que será um jogo difícil e que precisamos repetir o nível de atuação que tivemos diante do Rio Branco. É essa entrega que a competição exige e que temos que manter para seguir evoluindo", afirmou.

HIGHLIGHTS DA LUSA ??? Confira os melhores momentos da vitória da Portuguesa contra o Rio Branco-ES por 2×1, que nos colocou na liderança do grupo A6 da Série D, na voz de Gomão Ribeiro! ??? ?? 10? Cristiano + ?? Cauari

?? 78? Cristiano (P) ? Lusa TV pic.twitter.com/OPFZnkkEVz ? Portuguesa (@Lusa_Oficial) May 12, 2025

Para o confronto, o técnico Cauan de Almeida contará novamente com os volantes Tauã e Paulinho Curuá, que retornaram na última rodada. Por outro lado, o zagueiro Robson segue em tratamento no departamento médico e está fora.

A novidade é o atacante De Paula, que está em fase final de recuperação e pode voltar a ser opção entre os relacionados

A preparação rubro-verde seguirá ao longo da semana no CT do Parque Ecológico. A delegação viaja ao Espírito Santo na sexta-feira.