'Pessoa ideal': por que a CBF ficou obcecada em Carlo Ancelotti?

O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, buscou Carlo Ancelotti por dois anos e meio.

Obsessão

Ednaldo entende que Ancelotti é a melhor opção disponível desde a eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo do Qatar. O primeiro contato da CBF com o treinador italiano foi feito em dezembro de 2022.

Esse "namoro" só se concretizou agora, dois anos e meio depois, numa vitória pessoal para o presidente da CBF. Ele lida com disputas políticas e crê que esse acordo pode tranquilizar a sua situação no cargo.

No anúncio do novo comandante, Ednaldo Rodrigues chamou Ancelotti de "melhor técnico da história". Ele justificou a frase com os cinco títulos da Liga dos Campeões e as taças nacionais em todos os principais países da Europa.

O mandatário crê que Carleto é uma unanimidade. Um profissional vencedor, de boa relação com os atletas e capaz de unir dois fatores importantes para o dirigente: levar à seleção a resultados melhores dentro de campo e, fora das quatro linhas, passar uma impressão positiva sobre a gestão.

Ed ouviu opiniões importantes nos últimos tempos, como as de Neymar e Vini Jr., da atual seleção, além de nomes do passado, como Ronaldo e Kaká. O presidente ficou impressionado em saber como Ancelotti é querido.

Ednaldo pensou em outras opções ousadas, como Guardiola, e alternativas mais fáceis, como Abel Ferreira e Jorge Jesus, mas, o primeiro nome sempre foi Carlo Ancelotti. A ponto de o presidente oferecer o maior contrato da história e ceder a quase todas as condições impostas pelo italiano para fechar até a Copa do Mundo de 2026.

Veja frases já utilizadas por Ednaldo Rodrigues para elogiar Carlo Ancelotti