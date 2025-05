Oscar, do São Paulo, celebra volta e quer vitória na Libertadores por classificação

Oscar voltou ao time do São Paulo no último domingo, contra o Palmeiras, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. O meio-campista foi acionado no segundo tempo após se recuperar de uma lesão na região posterior da coxa esquerda e, inclusive, protagonizou uma das melhores chances de gol do clássico.

Mesmo com pouco tempo em campo, Oscar teve uma grande oportunidade com o São Paulo ao sair cara a cara com Weverton, que conseguiu fazer a defesa. Apesar de não ter evitado a derrota de sua equipe, o meia são-paulino comemorou o fato de ter voltado a ficar à disposição.

"Fiquei feliz de ter voltado a jogar depois de quase um mês. Trabalhei bastante, treinei bastante para voltar e espero voltar cada vez melhor", disse Oscar.

Agora, o foco é a Libertadores. Nesta quarta-feira, o Tricolor recebe o Libertad, às 21h30 (de Brasília), no Morumbis, pela quinta rodada do Grupo D da competição. Se vencer, o São Paulo não só se classifica para as oitavas de final como também avançará de fase como primeiro colocado de sua chave.

"É importante. Se a gente vencer, a gente se classifica em primeiro, depois só brigamos pelo primeiro lugar geral. Então, a gente sabe da importância do jogo", prosseguiu o meio-campista são-paulino.

Um resultado positivo na quarta-feira também é importante para elevar novamente o moral do elenco após a derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, nos últimos minutos de jogo.

"Libertadores é sempre importante vencer, principalmente em casa, ainda mais porque viemos de uma derrota no clássico. Sei que [o clássico] não é Libertadores, mas do jeito que a gente perdeu, com certeza a gente ficou bem triste. Esperamos fazer um bom jogo na quarta-feira e vencer em casa", afirmou Oscar.

O São Paulo contará novamente com o apoio massivo de sua torcida para mais um jogo na Libertadores. Mais de 37 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente para o duelo com o Libertad no Morumbis.

"A gente sempre sabe que o São Paulo na Libertadores é diferente, que o torcedor são-paulino também gosta muito da Libertadores. Então, a gente conta muito com a presença de vocês. Esperamos mostrar nosso melhor e vencer todos juntos", concluiu Oscar.