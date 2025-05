'O ambiente continua tumultuado', avalia Galvão Bueno após anúncio de Ancelotti

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, nesta segunda-feira, a contratação do técnico Carlo Ancelotti. Apesar da esperança renovada com a chegada do italiano, algumas dúvidas pairam sobre a seleção brasileira, incluindo a continuidade de Ednaldo Rodrigues na presidência, como questionado por Galvão Bueno.

"Essa instabilidade da CBF no momento (com as denúncias). (Eles fizeram) o anúncio antecipado em relação ao Real Madrid, porque hoje tinha o problema do Coronel Nunes, que teria que depor no Rio de Janeiro... Tem a história no Senado brasileiro... Tem a história do dia 28, quando a liminar que foi concedida pelo ministro Gilmar Mendes, pra que ele (Ednaldo) voltasse ao cargo... O ambiente continua tumultuado, o Ednaldo vai continuar presidente? O Ednaldo vai deixar de ser presidente? Quem é que assume?", disse Galvão durante o programa Galvão e Amigos, na Band.

O questionamento se dá por causa da crise política que vive a CBF. O acordo que manteve Ednaldo Rodrigues na presidência da entidade, homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), é questionado na Justiça por uma acusação de possível falsificação de assinatura do Coronel Nunes. A confederação reitera a legalidade do processo.

A oitiva para ouvir Nunes seria realizada nesta segunda-feira, mas, segundo despacho do desembargador Gabriel de Oliveira Zefiro, a audiência marcada às 14h "perdeu objeto", ou seja, não pôde ser realizada por causa do não comparecimento de uma das partes. Não ficou claro, porém, a razão da ausência. O Estadão buscou explicações com o diretor jurídico da CBF, André Mattos, que representa Nunes no caso, mas não obteve retorno.

Galvão também relembrou uma conversa que teve com Ednaldo Rodrigues durante um almoço na Copa do Mundo do Catar, em 2022. Segundo o apresentador, ele expressou ao dirigente seu desejo de ver Carlo Ancelotti no comando da seleção brasileira.

"Como eu já disse várias vezes, em um almoço na Copa do Catar, o presidente da CBF (Ednaldo Rodrigues) me perguntou o nome de um técnico estrangeiro. E eu disse que, para mim, o melhor era Carlo Ancelotti", contou.

Por sua vez, Ancelotti segue no comando do Real Madrid até o final do Campeonato Espanhol, no dia 25 de maio. No dia 26, o italiano convoca o Brasil para a próxima Data Fifa. Os duelos serão contra o Equador, fora de casa, no dia 5, e Paraguai, na Neo Química Arena, no dia 10.