Neymar faz aparição relâmpago em jogo do Santos e ganha placa de Edu

A segunda-feira de Neymar tem sido bastante movimentada. O camisa 10 do Santos deu sequência ao processo de transição física mais cedo e, agora, compareceu ao Allianz Parque para prestigiar o elenco na partida contra o Ceará. Em uma aparição rápida no gramado, o craque recebeu uma placa comemorativa das mãos de Edu, ídolo do Peixe.

Neymar marcou presença no Allianz Parque e, no intervalo do jogo, desceu ao gramado para receber uma placa que celebra a marca de 100 jogos com o Santos na Vila Belmiro. O astro atingiu o feito no último dia 16 de abril, quando foi titular na vitória por 2 a 0 sobre o Atlético-MG. Naquela mesma partida, ele se lesionou.

Além disso, o camisa 10 ainda participou de uma espécie de ativação no gramado do estádio. Camisas do Peixe foram lançadas para a torcida santista presente nas arquibancadas, tanto antes do jogo como no intervalo.

O nosso Príncipe Neymar recebeu, das mãos do #ÍdoloEterno Edu, uma placa em homenagem aos 100 jogos na Vila Belmiro, casa do nosso #MeninoDaVila. Que venham mais jogos no Templo Sagrado, meu ídolo! ?? pic.twitter.com/VTqBC1bzhC ? Santos FC (@SantosFC) May 12, 2025

Mais cedo, o Santos divulgou um vídeo de Neymar trabalhando com bola no gramado. O jogador está em tratamento de uma lesão no músculo semimembranoso da coxa esquerda e se encontra no período de transição física com a fisioterapia.

O astro do Santos está fora há quase um mês. O jogador sofreu a lesão no último dia 16 de abril, quando o Peixe venceu o Atlético-MG por 2 a 0, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.

Ainda não há uma previsão exata de retorno para Neymar, mas a expectativa é que ele possa ficar à disposição entre o final de maio e começo de junho.

O contrato de Neymar com o Santos é válido até o último dia de junho. A diretoria, contudo, está otimista pela renovação. A ideia é assinar até a Copa do Mundo de 2026. Até o momento, ele tem nove jogos, com três e três assistências.