Natália Silva cutuca Valentina e pede chance pelo cinturão: "Está na hora dela me conhecer"

Invicta no Ultimate, Natália Silva vive o momento que todo atleta sonha alcançar dentro da organização. Após superar a ex-campeã Alexa Grasso no UFC 315, realizado em Montreal (CAN), neste último sábado (10), a peso-mosca (57 kg) reiterou seu desejo de disputar o cinturão da categoria. Com sete vitórias consecutivas no octógono e uma sequência total de 13 triunfos, a brasileira acredita que chegou sua hora de lutar pelo título.

Em entrevista após o combate, a lutadora de 28 anos deixou claro seu objetivo: enfrentar a campeã Valentina Shevchenko. Após o novo triunfo, a tendência é que a mineira "roube" a primeira colocação no ranking da divisão da própria mexicana Grasso, o que, em tese, a colocaria ainda mais próxima da tão sonhada chance pelo título.

"Meu foco é o título. Eu vim aqui para ser campeã, meus olhos estão no cinturão. Tenho uma narrativa com qualquer uma das duas. A Valentina já disse uma vez que não me conhecia, e acho que já está na hora dela me conhecer", declarou a atleta após a vitória, durante a coletiva de imprensa pós-luta.

Campeã se pronuncia

Após Shevchenko defender o título contra Manon Fiorot, no mesmo evento, foi questionada sobre quem poderia ser sua próxima desafiante - entre elas, a brasileira e a atual campeã peso-palha (52 kg), Zhang Weili. A resposta, no entanto, surpreendeu pelo tom descontraído.

"Todo mundo estava dizendo Weili ou Natalia? Então eu não sei, talvez os fãs possam ajudar nisso - se entrarem na minha página do OnlyFans e deixarem mensagens dizendo quem eles querem ver como minha próxima adversária, a gente compara e vê quem vem a seguir", disse a quirguiz.

Momento favorável

A trajetória recente da mineira reforça sua posição entre as principais candidatas ao trono dos 57 kg. Além de Grasso, ela também venceu a ex-campeã Jessica 'Bate-Estaca', consolidando-se como uma das atletas mais consistentes da categoria. Com dois triunfos sobre ex-detentoras do cinturão e um cartel impecável na organização, Natália desponta como uma das favoritas na corrida pelo título. Agora, resta aguardar a decisão do UFC - e o peso da voz dos fãs.

