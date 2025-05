Natália ou Zhang? Valentina Shevchenko pede ajuda aos fãs para escolher próxima rival

No último sábado (10), Valentina Shevchenko defendeu seu cinturão peso-mosca (57 kg) ao superar a francesa Manon Fiorot, segunda colocada no ranking da categoria, na 'co-luta principal' do UFC 315, em Montreal (CAN). Agora, a campeã tem uma escolha a fazer: quem será a próxima desafiante ao seu título?

Entre as atletas que já militam na divisão até 57 kg do Ultimate, a brasileira Natália Silva surge como grande favorita à vaga, principalmente depois de conquistar uma vitória dominante sobre a mexicana Alexa Grasso no último sábado. Outra forte concorrente ao posto é a chinesa Zhang Weili, dona do cinturão peso-palha (52 kg) e que já demonstrou interesse em uma superluta contra a atleta do Quirguistão. Ciente das opções, Valentina Shevchenko sugeriu que seus próprios fãs a ajudem nessa escolha.

"Antes de vir (para a coletiva), todo mundo estava dizendo Weili ou Natália como desafiante nº1. Talvez os fãs possam ter um papel nisso se eles entrarem na minha página do OnlyFans e deixarem algumas mensagens sobre quem eles querem me ver enfrentando na sequência. Eu acho que vamos comparar e ver quem é a próxima", sugeriu a campeã, na coletiva de imprensa do UFC 315.

Natália Silva ou Zhang Weili?

Mineira de Pingo-d'Água, Natália Silva tem a seu favor a campanha dentro da divisão dos moscas. Desde sua estreia no Ultimate, em 2022, a striker venceu sete confrontos no octógono mais famoso do mundo - o mais recente deles contra a ex-campeã e então líder do ranking da categoria Alexa Grasso, no último sábado, pelo card principal do UFC 315. Com o triunfo sobre a mexicana, a brasileira de 28 anos deve subir algumas posições no top 15 e, quem sabe, assumir a ponta da tabela de classificação.

Por sua vez, Zhang Weili conta com o fator comercial na sua campanha pelo 'title shot'. Já consolidada como uma das estrelas do MMA feminino, a campeã peso-palha do UFC certamente levaria vantagem sobre a brasileira neste quesito, uma vez que, além de representar um mercado gigante, como o chinês, possui um nome mais reconhecido pelo grande público. Mais do que isso, a disputa entre Valentina e Zhang - números 1 e 2 no ranking peso-por-peso feminino da organização - poderia atrair a atenção dos fãs por colocar frente a frente duas das melhores lutadoras da atualidade.

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok