Mbappé manda mensagem aos torcedores após revés do Real para o Barcelona: 'Dói, mas voltaremos'

Um dos protagonistas do clássico de domingo entre Barcelona e Real Madrid, quanto anotou os três gols do time merengue na derrota para o principal rival, o francês Kylian Mbappé usou as redes sociais para mandar uma mensagem de esperança e "consolo" aos torcedores da sua equipe.

Segundo o jornal espanhol Marca, o camisa 9 compartilhou duas imagens suas durante o confronto, realizado no estádio do adversário, e postou a seguinte inscrição: "Dói, mas voltaremos. HallaMadrid!", escreveu o atleta em sua conta no Instagram.

Apesar da grande atuação, principalmente nos primeiros 45 minutos de partida, ele não conseguiu impedir a reação do conjunto azul e grená. Mbappé balançou a rede duas vezes antes, mas o clube catalão virou o duelo com Eric García, Lamine Yamal e Raphinha (que marcou duas vezes). No segundo tempo, o atacante voltou a marcar, fez o seu terceiro gol no duelo, mas não evitou a derrota de 4 a 3.

O resultado praticamente selou a sorte do Campeonato Espanhol em favor do Barcelona. Restando três rodadas para o término do torneio, a equipe do técnico alemão Hansi Flick sustenta uma vantagem de sete pontos para o rival merengue (82 a 75).

Na próxima jornada, o Real Madrid vai jogar como mandante e recebe o Mallorca no estádio Santiago Bernabéu. O embate está marcado para esta quarta-feira. No dia seguinte, o Barcelona visita o Espanyol em confronto válido pela rodada 36.