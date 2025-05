Maurício Ruffy admite que recusou luta com top 7 do mundo no UFC: "Não é o momento"

Não é segredo que a alta cúpula do UFC deposita bastante expectativa nos principais representantes da equipe 'Fighting Nerds' atuantes em seu plantel. Pertencente ao pelotão que carrega a bandeira do time brasileiro na liga, Maurício Ruffy passou por uma situação recente que corrobora tal premissa. Mesmo fora do top 15 do ranking dos pesos-leves (70 kg) no momento, o striker paulista recebeu uma proposta da empresa para enfrentar Mateusz Gamrot, número 7 do mundo na categoria.

Mas o que mais surpreendeu os fãs foi o fato de que Ruffy admitiu abertamente ter negado a oferta apresentada pelo UFC. Em participação no 'Dos Nossos Podcast', programa do ex-campeão Fabrício Werdum, o brasileiro frisou que o tempo de preparação reduzido para o possível combate foi crucial para que ele declinasse a proposta, mesmo que vantajosa do ponto de vista esportivo.

"Tive três performances muito boas e o UFC me colocou nos maiores cards do ano, com Jon Jones e tudo mais. Me mandaram agora o sete do mundo, o Mateusz Gamrot. Quase lutamos. Foi em cima da hora. O UFC me mandou (a oferta), faltavam duas semanas para a luta e a gente acabou não aceitando a luta. Estou fazendo um trabalho muito bom (...) Acho que não é o momento de me colocar nessa situação. Dá para a gente procurar outros caminhos, nós vamos chegar lá. Trabalhando forte, vamos chegar!", revelou Maurício.

Tsarukyan também recusou polonês

Além de Ruffy, outro grande nome dos leves que recentemente recusou enfrentar Gamrot foi Arman Tsarukyan. Atual número 1 do ranking da divisão, o armênio reclamou publicamente da oferta feita pelo UFC, alegando que a empresa o desrespeitou com um cenário de, como diz o jargão, "alto risco e baixa recompensa". Após ouvir pelo menos dois 'feedbacks' negativos, o Ultimate enfim conseguiu confirmar o próximo desafio de Mateusz. O polonês medirá forças contra o desranqueado Ludovit Klein, no dia 31 de maio, em Las Vegas (EUA).

