Luxemburgo diz que preferia técnico brasileiro na Seleção e alerta Ancelotti: "Não é fácil"

A CBF anunciou o italiano Carlo Ancelotti como novo técnico da Seleção Brasileira nesta segunda-feira. Vanderlei Luxemburgo, ex-treinador do Brasil, deu boas-vindas ao atual técnico do Real Madrid, mas afirmou que preferia um brasileiro à frente da Amarelinha.

Em seu perfil no Instagram, o treinador relembrou o período de 24 anos do Brasil sem levantar uma Copa do Mundo e disse que a Seleção atravessa um momento de instabilidade semelhante. Por isso, para ele, a escolha de um brasileiro para o comando do time seria mais adequada. Ele ainda fez a um alerta ao italiano.

"A Seleção Brasileira vem vivendo um momento muito difícil. Uma instabilidade muito grande, uma desconfiança muito grande. Não existe uma empatia com a Seleção e a população. A população com a Seleção. A coisa está degringolada. Eu vejo o momento do Brasil como em 66, que foi desclassificado para Portugal. Ganhamos 70, depois ficamos 74, 78, 82 - com uma excelente Seleção não ganhamos -, 86 - com o mesmo treinador não ganhamos -, 90 e fomos ganhar em 94. Aí 98, com a mesma comissão técnica, fomos ganhar em 2002. E agora estamos vivendo um momento de instabilidade", disse Luxemburgo.

"Eu gostaria que fosse um técnico brasileiro, porque nós já ganhamos e vivemos o mesmo momento que estamos vivendo hoje. Seria importante nós conhecermos a nossa essência e sabermos que podemos ganhar. Acho que não temos mais tantos jogadores como nós tínhamos antigamente. Então, a vinda do Ancelotti é um momento bom. Bem-vindo, Ancelotti, que tudo dê certo a você e que nos ajude a ir em busca de uma nova e grande conquista. Não é fácil. Aqui a nossa essência é diferente. Mas eu tenho certeza que você com a sua sabedoria vai saber conduzir a Seleção Brasileira rumo a uma conquista de Copa do Mundo", destacou.

Nascido na Itália, Carlo Ancelotti tem 65 anos e vinha dirigindo o badalado Real Madrid, da Espanha. Treinador desde 1995, ele acumula experiência em grandes equipes da Europa: já dirigiu Juventus, Milan, Chelsea, PSG e Bayern de Munique.

Foi a segunda tentativa da Seleção Brasileira em contratar Ancelotti depois da Copa de 2022. Na primeira oportunidade, em 2024, o treinador preferiu seguir no comando do Real Madrid. Porém, na atual temporada, o comandante não conseguiu os resultados esperados e sua saída era prevista no time espanhol.

Desde a despedida de Tite após o fim do Mundial de 2022, a Seleção Brasileira amarga uma profunda crise. Nomes como Ramon Menezes, Fernando Diniz e Dorival Júnior dirigiram a equipe sem sucesso. Nas Eliminatórias, o time ocupa a quarta posição, com 21 pontos, e ainda tem controlada sua posição na zona de classificação do Mundial - seis avançam e o sétimo irá disputar a repescagem.