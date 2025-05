Lucarelli e Flávio são convocados para os treinos preparatórios para a Liga das Nações

Ricardo Lucarelli e Flávio Gualberto foram convocados nesta segunda-feira para os treinos preparatórios para a Liga das Nações.

Atuando pelo JTEKET Stings nesta temporada, o ponteiro Lucarelli ficou com o segundo lugar na liga japonesa. O central Flávio, por sua vez, foi campeão com o Trentino, da Itália. Ambos os atletas serviram a Seleção nos Jogos Olímpicos de Paris.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Vôlei Brasil (@cbvolei)

Com os dois novos nomes, o técnico Bernardinho chegou a 22 convocados para os treinos. A estreia do Brasil na Liga das Nações acontece no dia 11 de junho, contra o Irã, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Confira os 22 convocados para os treinos preparatórios para a Liga das Nações:

Alan (oposto)



Chizoba (oposto)



Darlan (oposto)



Cachopa (levantador)



Rhendrick (levantador)



Brasília (levantador)



Arthur Bento (ponteiro)



Honorato (ponteiro)



Lukas Bergmann (ponteiro)



Paulo (ponteiro)



Lucarelli (ponteiro)



Adriano (ponteiro)



Flávio Gualberto (central)



Geovane Kuhnen (central)



Matheus Pinta (central)



Thiery (central)



Judson (central)



Léo Andrade (central)



Alê Elias (líbero)



Maique (líbero)

Atletas convidados

Juan Pablo (levantador)



Filipinho (líbero)