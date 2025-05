Luan Peres vê evolução do Santos em empate, mas alerta: "Não adianta ter progresso e não ter resultado"

O Santos parece não conseguir se livrar da má fase. O Peixe não fez valer a condição de mandante no Allianz Parque e só empatou com o Ceará, em 0 a 0, na capital paulista, em duelo que fechou a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe deixou o gramado sob vaias da torcida.

Com o empate nesta segunda-feira, o Alvinegro Praiano chegou ao quinto jogo consecutivo sem vencer, com três derrotas e um empate neste recorte. O Santos, portanto, ainda permanece na vice-lanterna da competição e soma somente cinco pontos.

Após a partida, Luan Peres evitou comentar se o Santos brigará contra o rebaixamento ao longo do Brasileirão. O zagueiro analisou que o time demonstrou evolução nos últimos dois jogos, mas destacou que tal progresso precisa ser acompanhado, também, de resultados.

"Cara, acho que o campeonato é longo. Não começamos bem, isso é fato. Sobre o jogo de hoje, acho que nós tivemos um progresso. Contra o Grêmio, também tivemos um progresso, mas não conseguimos a vitória e nem o empate Hoje, tivemos um progresso, mas também não conseguimos vencer. Não adianta ter progresso e não ter resultado. É trabalhar. O campeonato é longo, muita coisa pode acontecer e tenho certeza que vamos sair dessa situação", avaliou o defensor em entrevista ao Premiere.

O Santos, agora, tem um clássico complicado pela frente. O Peixe visita o Corinthians neste domingo (18), às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela nona rodada do Brasileirão. O zagueiro, então, deixou claro que o objetivo da equipe é um só: voltar a vencer.

"Qualquer jogo hoje preocupa para nós. Temos que ganhar, então não importa o adversário. Tabu é feito para quebrar. Vamos lá dentro tentar a vitória. A chave tem que virar e esse é o momento mais importante para conseguir dar essa alavancada", finalizou Luan Peres.

Vale lembrar que o técnico Cleber Xavier também segue em jejum e ainda não venceu desde que chegou ao comando do Peixe, com dois empates e uma derrota.