Lanús x Vasco: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Sul-Americana

Colecionando vexames e na zona do rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Vasco tem um grande desafio na noite desta terça-feira. O cruzmaltino vai enfrentar o Lanús, na Argentina, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida no Estádio La Fortaleza está marcada para as 21h30 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do SBT e do Paramount+.

?????? Embarcamos para o duelo com o Lanús pela CONMEBOL Sudamericana. ? ?: Matheus Lima | #VascoDaGama pic.twitter.com/L5A6IFjPMg ? Vasco da Gama (@VascodaGama) May 12, 2025

O Lanús lidera o grupo G com oito pontos, três a mais que o Vasco, que aparece em segundo lugar na tabela. Porto Cabello-VEN e Melgar-PER vêm logo atrás com quatro pontos na terceira e quarta posições, respectivamente.

Com todas as quatro equipes ainda na disputa pela vaga direta na próxima fase, a rodada pode ser decisiva. Se a equipe argentina triunfar em seu estádio, garantirá o primeiro lugar do grupo e a vaga. Ao Vasco, resta buscar a vitória, feito que não alcança há oito partidas, e levar a decisão para a última rodada, quando jogará em casa contra o Melgar.

Mesmo uma derrota para o Lanús não significará a eliminação do Vasco na competição, uma vez que o segundo colocado do grupo disputará uma vaga nas oitavas de final com uma das equipes que terminarem a fase de grupos da Libertadores em terceiro lugar.

Visando uma recuperação na temporada, a diretoria vascaína contratou Fernando Diniz, que assumiu o comando do time nesta segunda-feira e só comandou um treinamento antes da viagem para a Argentina.

Para encarar o Lanús, Diniz não contará com os zagueiros Maurício Lemos e Lucas Freitas, além do meia Dimitri Payet, todos lesionados.

Do outro lado, embora não viva nem de perto uma má fase como a do Vasco, o Lanús vem de eliminação para o Boca Juniors nas oitavas de final do Campeonato Argentino. Após um empate sem gols no tempo normal na Bombonera, o Boca saiu vencedor na disputa de pênaltis

FICHA TÉCNICA



LANÚS X VASCO

Local: Estádio La Fortaleza, em Lanús (Argentina)



Data: Terça-Feira, 13 de maio de 2025



Horário: 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Carlos Benítez (PAR)



Assistentes: Roberto Cañete (PAR) e Jose Villagra (PAR)



VAR: Fernando Lopez (PAR)

LANÚS: Losada, Mendéz, Dejesús, Izquierdoz e Marcich; Augustín Cardozo, Medina, Salvio, Marcelino Moreno e Carrera; Bou



Técnico: Mauricio Pellegrino

VASCO: Léo Jardim, PH, João Victor, Luiz Gustavo e Lucas Piton; Sforza, Paulinho e Coutinho; Rayan, Nuno Moreira e Pablo Vegetti



Técnico: Fernando Diniz