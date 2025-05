Judô feminino leva todas as medalhas do Brasil no Grand Slam de Astana

As mulheres do Judô brasileiro brilharam no Grand Slam de Astana, capital do Cazaquistão. Elas trouxeram todas as seis medalhas de bronze do Brasil na competição, sendo a melhor campanha da equipe feminina em etapas do Circuito Mundial desde o Grand Slam de Brasília, em 2019.

Mais dois bronzes pro time #BrasilJudo no Grand Slam de Astana! E com gostinhos especiais! ? Rafaela Silva (63kg)

?Luana Carvalho (70kg) Agora são cinco na competição! Saiba mais: https://t.co/48US4XJcpF pic.twitter.com/rnHNyAnNUj ? CBJ (@JudoCBJ) May 10, 2025

Todas as medalhistas

No primeiro dia de disputas, Natasha Ferreira (48kg), Jéssica Pereira (52kg) e Shirlen Nascimento (57kg) faturaram os primeiros bronzes do Brasil na competição.

No segundo, Rafaela Silva (63kg) conquistou sua primeira medalha no Circuito Mundial no novo peso, enquanto Luana Carvalho (70kg) garantiu a primeira da carreira.

Já no terceiro e último dia, Beatriz Freitas (78kg) foi mais uma que estreou nos pódios de Grand Slam.

"Mais do que as medalhas em si, esse resultado em Astana representa a força do judô feminino brasileiro e do compromisso que temos com o desenvolvimento técnico e humano das nossas atletas. Além disso, demonstra não só a competitividade do nosso judô no circuito internacional, como também a solidez do trabalho que vem sendo feito, na certeza de que estamos no caminho certo para enfrentar os desafios da temporada", destacou Paulo Wanderley, presidente da CBJ.

Somados aos seis bronzes no Grand Slam de Astana, a Seleção Feminina ainda tem, neste ano, mais duas pratas e um bronze no Open Europeu de Varsóvia, e outras oito medalhas no Campeonato Pan-Americano e Oceania, sendo quatro ouros, uma prata e três bronzes.

O próximo compromisso da temporada será no Campeonato Mundial Sênior, na Hungria, de 13 a 20 de junho.