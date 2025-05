Invasão de campo em Hamburgo deixa 44 feridos e 25 hospitalizados

Imagem: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

A festa do acesso do Hamburgo de volta à Bundesliga depois de sete temporadas terminou com um incidente: após a invasão de campo, 44 torcedores ficaram feridos, 25 foram levados a hospitais, e um deles corre risco de vida.

O que aconteceu

A festa do acesso teve um desfecho preocupante: na euforia da comemoração dentro do campo, alguns torcedores acabaram feridos.

Em nota, o Corpo de Bombeiros de Hamburgo afirmou que 25 pessoas foram levadas a hospitais locais, cinco com ferimentos leves, 19 com ferimentos graves e uma com risco de morte.

Após o apito final, torcedores de futebol invadiram o estádio, resultando em ferimentos em vários torcedores. O Corpo de Bombeiros de Hamburgo lançou uma grande resposta médica de emergência para dar suporte aos serviços de emergência no local

disse o comunicado.

O Hamburgo voltou à elite do futebol alemão após ficar sete temporadas na segunda divisão. A equipe nunca havia sido rebaixada, até cair na temporada 2017/18 e não conseguir voltar desde então.

O acesso veio com uma goleada por 6 a 1 sobre o Ulm, que garantiu o retorno do clube à Bundesliga. O Hamburgo tem seis títulos do Campeonato Alemão.