Hernan: Ancelotti conversou com Casemiro, que deve voltar à seleção

Carlo Ancelotti tem conversado com Casemiro, que deve aparecer na primeira convocação do novo treinador da seleção brasileira, informou o colunista André Hernan no De Primeira.

Falando nessa questão de lista de jogadores, tem um nome que ganha muita força com a vinda do Ancelotti, que é o Casemiro. Inclusive, eles tiveram algumas conversas.

O Ancelotti não ligou para o Casemiro para falar 'e aí, me conta tudo da seleção', mas foram conversas naturais, no sentido da grandiosidade do Brasil e da seleção brasileira e do nível dos jogadores. Existe a possibilidade de o Casemiro voltar -- e é muito grande.

André Hernan

Segundo Hernan, Casemiro era um dos homens de confiança de Ancelotti quando os dois estavam no Real Madrid e desenvolveu uma relação pessoal com o treinador.

O Casemiro tem uma relação muito grande com o Ancelotti, e é uma relação que vai além do campo. Dentro de campo, no dia a dia do Real Madrid, era o cara de confiança do Ancelotti. E fora de campo, amigos que trocam muitas ideias.

Eles se falaram mais de uma vez nesse processo de conversa com a seleção brasileira. Então, há a expectativa da volta do Casemiro, que tem jogado bem no Manchester United.

André Hernan

Casemiro não atua pela seleção desde 2023 e nem esteve presente na passagem de Dorival Jr., ficando fora inclusive da última Copa América.

Ancelotti foi anunciado hoje pela CBF e deve começar o trabalho na seleção no próximo dia 26, um dia depois do seu último compromisso pelo Real Madrid na temporada.

O Brasil joga nos dias 5 e 10 de junho, contra Equador e Paraguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

