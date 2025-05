Haaland compra Ferrari de R$2,6 milhões que chega a 340km/h

O atacante Haaland, do Manchester City adquiriu um novo carro de luxo para sua coleção: uma Ferrari 812 Superfast amarela, avaliada em 415 mil euros (cerca de R$2,6 milhões).

O que aconteceu

O norueguês investiu no modelo de luxo, que tem velocidade de carro de Formula 1 e pode atingir até 340km/h.

Haaland é um entusiasta de carros e tem uma coleção de veículos raros. Este é o oitavo carro da coleção de Haaland. Sua última aquisição havia sido um Bugatti com apenas 250 exemplares no mundo.

Haaland foi visto saindo do centro de treinamento do Manchester City com seu novo carro na última semana.

Após renovar seu contrato até 2034, Haaland detém o maior salário do campeonato inglês.

A estimativa é de que o centroavante receba cerca de 500 mil libras (aproximadamente R$ 3,8 milhões) por semana.