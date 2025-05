Kings League terá final entre time de Neymar e azarão após arrancada épica

Os finalistas da 1ª edição da Kings League Brazil estão definidos: A Furia, presidida por Neymar e seu "parça" Cris Guedes, vai enfrentar o Dendele na grande decisão do torneio no domingo — as duas equipes, assim como Desimpedidos Goti e Fluxo, estão garantidas na Copa do Mundo da categoria.

Favorita, Furia mostra fúria

Sem a presença de Neymar, a Furia venceu o Desimpedidos Goti por 6 a 2 em embate nervoso e confirmou seu favoritismo ao título. O duelo abriu a noite na Oreo Arena, em Guarulhos (SP).

O jogo, aliás, começou com polêmica diante de dois gols anulados da equipe perdedora — um por mão na bola no início do lance e outro por impedimento.

Aos poucos, a Furia impôs seu ritmo, controlou o adversário e contou com show de Cris Guedes para vencer: ele desceu para o pênalti do presidente e balançou as redes — Yuri 22, líder do Desimpedidos, chutou o chão e decepcionou em sua cobrança.

Azarão, Dendele consolida arrancada épica

O outro jogo da semifinal teve nova vitória dramática do "azarão" Dendele. O time de Luqueta e Paulinho o "Loko", que havia garantido vaga na fase eliminatória com gol no fim e vencido o time de Gaules nas quartas, começou à semifinal na frente, mas chegou a tomar 4 a 2 antes de uma arrancada heroica.

Lucas Héctor foi o destaque do 6 a 5. Inspirado, ele marcou quatro vezes em seis minutos e, diante de uma barulhenta torcida organizada de seu time, colocou seu elenco na final.

Detalhes da final

A final será disputada no próximo domingo, dia 18, no Allianz Parque, a partir das 18h30 (de Brasília). O Palmeiras, que atua no estádio, jogará fora de casa no fim de semana em questão.

Os ingressos vão de R$ 37 (meia), nos setores norte e sul, até R$ 315, valor da inteira do inferior oeste — que ficará em frente aos presidentes.

Depois de o campeão ser escolhido, o vice e os outros dois semifinalistas disputarão a segunda edição do Mundial da Kings League. O torneio será realizado na França entre os dias 1 e 14 do próximo mês. A final será disputada em Paris.