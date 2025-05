'Xodó' de Filipe Luís vê brecha no Fla entre desfalques e olhos no mercado

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

"Xodó" do técnico Filipe Luís, Evertton Araújo pode aproveitar brecha para conquistar mais espaço no elenco do Flamengo, em meio a desfalques e expectativas da torcida para o mercado da bola.

O jovem surge como opção a curto prazo em um setor que pode perder Pulgar e Allan, que saíram machucados contra o Bahia, no último sábado, e ainda não tiveram divulgadas as situações médicas. Além disso, expulso, Gerson está fora do clássico com o Botafogo, pelo Brasileiro.

"Torcer para que não seja nada com eles [Allan e Pulgar]. Todo mundo no nosso elenco tem de estar preparado porque não sabe quando vai surgir a oportunidade. Estamos de estar preparados para dar o nosso melhor", disse.

A relação [com Filipe Luís é] muito boa. Ele sempre nos deixa muito tranquilo. Não só eu, mas todos os jogadores. Desde que chegou, me ajudou muito, e também procuro muito ver vídeos, fazer perguntas a ele, que é um cara que já viveu de tudo no futebol, e absorver o máximo possível do que posso para melhorar

Evertton tem a atenção de Filipe Luís desde quando o treinador assumiu o profissional. Recentemente, após o empate sem gols com a LDU, o comandante, inclusive, saiu em defesa do jovem, em meio às críticas da torcida.

"O Evertton estava bastante tempo sem jogar, correu o jogo todo, não errou quase nada, cortou muita bola perigosa? Eu sei que a torcida pega no pé, mas é um jogador muito importante, ninguém é titular na Copa do Brasil [de 2024] por acaso. Fiquei muito feliz pelo jogo dele", avaliou, na ocasião.

Jorginho, do Arsenal Imagem: Reprodução/Instagram

O camisa 52 chegou ao Flamengo após a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022, quando defendeu o Volta Redonda. Ele integrou o grupo que fez a pré-temporada nos Estados Unidos e, à época, citou proximidade com Gerson.

Ao mesmo tempo, o Flamengo analisa o mercado e tem um acordo alinhado com o volante Jorginho, que estava no Arsenal, da Inglaterra, e chega à Gávea com status de titular.

O jogador, inicialmente, chega ao Rubro-Negro após o término da temporada europeia. Ele terá alguns dias de descanso depois da cerimônia de casamento, no começo de junho, e se apresenta para integrar o elenco para o Super Mundial de Clubes.

Jorginho busca mais tempo em campo e vê o Flamengo como boa oportunidade. O jogador tem o desejo de disputar a Copa do Mundo de 2026 e quer chamar a atenção da seleção italiana.