Estêvão passa em branco no Choque-Rei e se despede do Palmeiras sem gols em clássicos

Como titular, Estêvão disputou seu último clássico pelo Palmeiras no último domingo, contra o São Paulo. Embora leve uma última vitória contra os rivais na bagagem, a Cria da Academia passou em branco e vai se despediu do clube sem gols em clássicos. Vitor Roque anotou o gol que deu a vitória ao Verdão, por 1 a 0, na Arena Barueri.

Estêvão disputou, ao todo 12 jogos contra os maiores rivais do Palmeiras. Promovido ao time profissional de vez no início do último ano, enfrentou o Santos duas vezes (uma derrota e uma vitória), o Corinthians seis vezes (duas vitórias, dois empates e duas derrotas), e por fim, o São Paulo cinco vezes (três vitórias e dois empates).

Foi contra o o São Paulo, pelo Brasileirão de 2024 que Estêvão tem sua única participação em gol em clássicos, que foi uma assistência para o gol de Flaco López, no Allianz Parque.

A joia das categorias de base do clube saiu aos 34 minutos do segundo tempo. Nesta mesma parada, Vitor Roque entrou no lugar de Veiga e, aos 50 minutos, no apagar das luzes, balançou as redes. Com isso, o Verdão abriu vantagem de três pontos na liderança do Campeonato Brasileiro.

Estêvão só se despede do Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, que será disputada entre junho e julho deste ano. Contudo, até lá, o Verdão não disputa mais clássicos. A sequência palmeirense até o Mundial tem mais seis jogos, mas nenhum clássico mais.

Depois desta competição, como acordado na negociação selada em junho de 2024, Estêvão se juntará ao Chelsea, clube que o comprou por 61,5 milhões de euros (R$ 358 milhões na cotação da época), a maior venda da história do futebol brasileiro. O Verdão já tem garantidos 45 milhões de euros e ainda pode receber mais 16,5 milhões em metas atingidas pelo atleta.

Apesar de não ter gols em clássicos, Estêvão lidera o ranking de artilheiros do Palmeiras neste ano com oito gols marcados. Além disso, tem mais três assistências. Ele segue à disposição de Abel para o próximo compromisso, que será na quinta-feira, contra o Bolívar, pela Libertadores. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque.