Entenda como funciona a loteria do Draft da NBA

Nesta segunda-feira, às 21h (de Brasília) a NBA fará a loteria para o Draft de 2025. Os 14 times que ficaram de fora dos playoffs serão sorteados para definir a ordem das escolhas no principal mecanismo de recrutamento de novos atletas da liga.

Which team will receive the No. 1 pick? Find out during the #NBADraftLottery presented by State Farm, tonight at 7:00pm/et on ESPN! 7:00pm/et: NBA Draft Lottery

7:30pm/et: Celtics/Knicks, Game 4

10:00pm/et: Timberwolves/Warriors, Game 4 pic.twitter.com/GI8nnSXh9K ? NBA (@NBA) May 12, 2025

O sorteio da loteria do Draft da NBA define a ordem das quatro primeiras escolhas entre as 14 equipes que não se classificaram para os playoffs. As três piores campanhas da temporada regular têm 14% de chance (cada) de conquistar a primeira escolha. A partir da quinta posição, a ordem segue a classificação inversa da temporada, respeitando os resultados do sorteio.

Na prática, 1000 combinações de quatro números são distribuídas entre os 14 times. As três piores campanhas recebem 140 combinações cada (14%), a quarta pior fica com 125 (12,5%) e assim por diante até a 14ª equipe, que recebe sete (0,7%) combinações. São sorteadas quatro bolas numeradas de 1 a 14, formando combinações que determinam a ordem das escolhas. Por exemplo, se forem sorteadas as bolas 1, 5, 9 e 13, a combinação válida será 1-5-9-13, independente da ordem.

Neste ano, o Utah Jazz, dono da pior campanha da temporada, terá direito a 140 das 1000 combinações possíveis. Isso significa que, se a combinação 1-5-9-13, por exemplo, estiver entre aquelas atribuídas ao Jazz e for sorteada, a franquia garantirá a primeira escolha geral do Draft. O mesmo acontece para as equipes de segunda e terceira piores campanhas.

A loteria serve para evitar que equipes percam jogos propositalmente durante a temporada para garantir a primeira escolha geral do Draft.

Chance de cada time no sorteio deste ano:

Utah Jazz - 14,0%



Washington Wizards - 14,0%



Charlotte Hornets - 14,0%



New Orleans Pelicans - 12,5%



Philadelphia 76ers - 10,5%



Brooklyn Nets - 9,0%



Toronto Raptors - 7,5%



San Antonio Spurs - 6,0%



Houston Rockets - 3,8%



Portland Trail Blazers - 3,7%



Dallas Mavericks - 1,8%



Chicago Bulls - 1,7%



Sacramento Kings - 0,8%



San Antonio Spurs (via troca) - 0,7%

O que é o Draft?

O Draft da NBA é um evento anual onde as 30 equipes da liga recrutam jogadores, geralmente vindos de universidades ou de ligas internacionais, para reforçar seus elencos. A ordem de escolha das equipes é determinada pela loteria e pela classificação das campanhas da temporada anterior, com as equipes de pior desempenho tendo as primeiras escolhas, enquanto as de melhor desempenho escolhem por último. O processo é dividido em duas rodadas, com cada equipe tendo o direito de escolher um jogador por rodada. Também é permitido que times troquem suas escolhas entre si por jogadores ou escolhas de drafts futuros.

Neste ano, a NBA realizará o draft no dia 25 de junho (quarta-feira), às 21h.