Dorival dá 4 dicas de melhorias no Corinthians antes de sequência decisiva

O Corinthians teve sua primeira derrota sob o comando de Dorival Jr, e o experiente treinador deu pistas do que deve trabalhar na equipe para a sequência do mês. Até o final de maio, o Alvinegro terá duas "decisões" na Sul-Americana, um clássico e a volta de confronto da Copa do Brasil

Sequência dura

As próximas partidas podem definir o restante da temporada do clube do Parque São Jorge, principalmente nas copas. Em terceiro, o Alvinegro paulista está em posição delicada na Sul-Americana e corre risco de não avançar nem aos playoffs das oitavas. O cenário na Copa do Brasil é mais tranquilo, tendo vencido o Novorizontino fora de casa, mas ainda precisa confirmar a classificação na Neo Química Arena.

A derrota para o Mirassol fez o time estacionar no Brasileirão, e novos tropeços podem complicar a situação na tabela. O time está em décimo, com dez pontos, e pode voltar a brigar na segunda parte da tabela para se distanciar do Z4, como foi em boa parte da edição do ano passado. Os próximos adversários são Santos, Atlético-MG e Vitória.

A equipe ainda fará três dos seus cinco jogos seguintes como visitante e vem oscilando fora de casa. Em 2025, cinco das sete derrotas do Alvinegro foram longe de seus domínios. Nos últimos quatro duelos fora da Neo Química Arena, o Corinthians perdeu três.

As quatro pistas de Dorival

Dorival Jr, técnico do Corinthians, durante a partida contra o Mirassol Imagem: Joisel Amaral/AGIF

1) O técnico quer evitar novos apagões que custaram caro na volta do intervalo. A equipe entrou no segundo tempo desatenta e levou gols tanto no empate com o América de Cali quanto contra o Mirassol.

Pela segunda vez, um gol na virada do segundo tempo desarticula qualquer equipe. Precisamos corrigir rapidamente. Não podemos nos dar ao luxo de acontecer o mesmo em duas partidas seguidas. No intervalo, alertamos para retornarmos atentos porque o adversário voltaria mais agressivo. O jogo ficou aberto depois disso.

Dorival, em entrevista coletiva

2) Dorival busca deixar a defesa menos vulnerável. O time foi vazado nos últimos três compromissos, e o comandante reclamou que um ataque está sendo o suficiente para o adversário balançar a rede. Além disso, o clube do Parque São Jorge é o quarto time que mais sofreu gols no Brasileirão.

Difícil ter um diagnóstico. O jogo [contra o Mirassol] estava normal, tendo a bola e nos resguardando para abrir a linha defensiva adversária. No retorno da partida, em três minutos o Mirassol teve duas oportunidades e na sequência o gol. Estamos em um momento em que isso está acontecendo: um ataque é suficiente para acabar dentro do nosso gol. Temos que melhorar os comportamentos defensivos.

3) O treinador também pediu por mais capricho no último passe. Segundo ele, o Corinthians pecou na eficiência e não conseguiu levar tanto perigo até a meta adversária, apesar de ter o controle das ações de jogo.

Isso tem que ser trabalhado. Temos que simular situações para poder infiltrar a todo momento. O principal fizemos: tivemos a bola contra uma equipe que gosta muito da bola. Faltou o movimento final, a troca mais dinâmica à frente da área. (...) Tivemos posse, mas está faltando o movimento final. Temos que buscar soluções para que esse volume se torne conclusões.

4) Por fim, Dorival deseja que o time passe mais confiança para dar mais espaço à base. No último duelo, apenas Breno Bidon e Maycon, Crias do Terrão, foram utilizados.

Temos que ter cuidado com a base. Primeiro temos que ter uma equipe que volte a passar confiança ao torcedor. Equipe vinha evoluindo. Tivemos coisas ruins e boas na partida.

Peças na defesa

Dorival mudou de novo na dupla de zaga e eximiu Félix Torres e Cacá de culpa contra o Mirassol. Ambos não tiveram atuações seguras, embora Cacá tenha feito o gol da equipe. Já o equatoriano entrou no time titular no lugar de André Ramalho, que vinha sendo alvo de descontentamento da torcida, mas também não convenceu.

Busco melhorar todos que estão no nosso grupo. Félix é da seleção equatoriana e chama atenção pelas ótimas presenças em Datas Fifa. Jogador não pode ser descartado do dia para noite, temos que confiar. Cacá vem em uma evolução. Erros acontecem. Erros são sempre coletivos e resultado é responsabilidade do treinador.

Dorival, em coletiva

Próximos jogos do Corinthians