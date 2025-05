Diniz volta ao Vasco cheio de entusiasmo: 'Sei que temos de melhorar, mas confio muito no time'

Sorridente e confiante, Fernando Diniz iniciou nesta segunda-feira seu segundo trabalho no comando do Vasco. Na primeira passagem assumiu a equipe na Série B e não conseguiu o acesso. Agora, chega para apagar incêndios, com vaga na Sul-Americana ameaçada e apenas a 17ª colocação no Brasileirão. Os desafios, apesar de gigantes, não o assustam.

"Tinha uma convicção muito grande que um dia voltaria, o Vasco é um clube que me acolheu muito bem e é difícil explicar, pois quis vir naquela situação. Disseram: 'vai para a Série B? Disse, não, vou para o Vasco'. Agora estou de volta com muito orgulho e gratidão grande de ter essa nova oportunidade. É uma satisfação imensa trabalhar aqui, com essa torcida gigante, maravilhosa, cheia de lutas, glórias e histórias", frisou o treinador.

Diniz chegou cedo ao CT Moacyr Barbosa para o apronto final para a visita ao Lanús, nesta terça-feira, pela penúltima rodada da fase de classificação da Sul-Americana (argentinos lideram com 8 pontos, diante de cinco dos cariocas, em segundo). Ainda no café da manhã, cumprimentou os jogadores, recebeu carinho de funcionários que já conhecia e se apresentou para os atletas com os quais ainda não tinha trabalhado. Iniciou sua passagem com longo bate-papo e depois foi a campo, onde voltou a conversar, desta vez com os 11 titulares escolhidos.

"Chego com muita confiança e acreditando muito. (Minha chegada) Foi escolha do Vasco e minha também. Queria muito voltar e espero ser muito feliz por estar aqui", disse, antes de elogiar o chefe Pedrinho. "Tenho afinidade muito grande com o Pedrinho, ele faz parte da minha volta. É um cara que admiro muito, confio muito, que tem ideias grandes, bom coração e está procurando fazer melhor. Vim para ajudá-lo e bastante", afirmou, convicto de dias melhores pela frente.

"Vai ter muito trabalho e confio muito no time, na torcida, eu sei que a gente tem de melhorar e vamos melhorar. Satisfação e maior alegria fazer essa conexão de jogador com o torcedor. V de vitória e V de Vascão. Vamos para cima", finalizou.