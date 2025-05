Corinthians x Santos: veja preços e como comprar ingressos para o clássico

O Corinthians divulgou nesta segunda-feira informações sobre a venda de ingressos para o jogo contra o Santos, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O clássico está agendado para o próximo domingo, às 16h (de Brasília), na Neo Química Arena.

A comercialização terá início às 15h desta segunda-feira, para não pagantes e PCDs. Nesta terça, às 11h da manhã, o clube abre a venda para sócios-torcedores de forma escalonada, levando em consideração os planos do programa. Já o público geral poderá adquirir sua entrada na quinta-feira, a partir das 15h, caso ainda haja bilhetes disponíveis.

Os ingressos podem ser comprados através do site fieltorcedor.com.br. Não haverá bilheteria física. Os preços variam entre R$ 80 e R$ 430.

O Corinthians tem oscilado no Brasileirão e vem de um tropeço diante do Mirassol. O time perdeu de virada por 2 a 1 no Estádio José Maria de Campos Maia, com direito a pênalti perdido por Memphis Depay, e caiu para o décimo lugar da tabela de classificação, com dez pontos.

Antes de pensar no clássico, entretanto, a equipe do Parque São Jorge tem um compromisso importante pela Sul-Americana. Nesta quinta-feira, os comandados de Dorival Júnior visitam o Racing-URU, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos do torneio. A bola rola a partir das 19h.

Veja os valores dos ingressos para Corinthians x Santos, por setor:

Norte - R$ 80



Sul - R$ 80



Leste Superior Lateral - R$ 120



Leste Superior Central - R$ 120



Leste Inferior Lateral - R$ 150



Leste Inferior Central - R$ 190



Oeste Superior - R$ 340



Oeste Inferior Corner - R$ 400



Oeste Inferior Lateral - R$ 430